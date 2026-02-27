勞力士中國海帆船賽｜莫俊傑一人一船獨自征戰　成香港史上第一人

勞力士中國海帆船賽是兩年一度的一級離岸賽，參賽船隻從香港出發，經歷漫長的565海浬，以菲律賓蘇碧灣為終點。船上的人在3至4天的比賽裏忙個不停，船長負責領軍，前甲板手負責在船頭整理前帆和觀察對手，桅杆手負責主帆、前帆和球帆升降，鍵盤手負責控制和調整所有升降索和絞盤開關，調帆手負責調校帆幅度手、舵手負責控制船方向，戰術家負責分析數據、調整戰略及戰術，彼此分工合作乘風破浪，除了他——

莫俊傑（Tiger）將以一人一船的方式參加勞力士中國海帆船賽，成為香港史上首名以單人帆船參加離岸賽的人。



莫俊傑將以一人一船的方式出戰「勞力士中國海帆船賽」，成為香港史上首名以單人帆船參加離岸賽的人。（香港遊艇會提供）

「8歲時被『捉』去上帆船訓練班，那時候連水都不會游。因為班上每個小朋友都有自己一隻船， 8歲已可一個人控制船隻是很特別的事，每次上課都很興奮。」Tiger自幼受父親和兄長薰陶，從此與海洋為伴，1994年曾代表香港參加廣島亞運樂天小帆船（Optimist），不過他很快便知道自己對奧運項目中的單人帆船和雙人帆船項目興趣不大，反而對大船情有獨鍾，17歲開始轉玩離岸賽。

Tiger的離岸賽經驗非常豐富，除了中國海帆船賽，亦曾出戰環球賽和美洲盃，去年他曾加入郭志樑的船隊，參與另一個世界知名的賽事「海軍上將盃帆船賽」，勇奪第二名，是香港船隊在這個比賽的史上最佳戰績。今年，Tiger再次參加中國海帆船賽，不過他選擇挑戰難度，以一人之力操控帆船，與一般有最少有10名船員的參賽船隻周旋到底。

參賽船隻一般最少有十名船員分工合作，Tiger卻要一人分飾十角。（香港遊艇會提供）

Tiger笑說，其實「自我分工」沒大家想像中困難，但要好好分配休息時間。（香港遊艇會提供）

到底如何一人分飾十角？「離岸賽中揸船和調帆手的角色很重要，是一開頭在香港水域範圍內最困難的，因為要避開魚網和船隻，離開香港水域後便順得多，而且我已經設置了防撞碰系統警報。換帆也很重要，因為需要調整方向。」Tiger笑說，其實「自我分工」沒大家想像中艱辛，最困難反而是在比賽過程中不停轉換休息和比賽狀態。分配休息時間是最重要的，因為離岸賽參賽船隻不會停泊和落錨，船隊上每個崗位一般每四小時輪更一次，以免影響專注力和判斷力。由於只得一人作賽，Tiger將要把睡眠時間「斬件」，每10至30分鐘起一次身，把握周圍船隻較少的時間盡量休息，在附近多船的環境下盡量專注，確保不會撞到障礙物。為了備戰，他加緊出海練習夜間航行，甚至練習睡覺，習慣日夜顛倒的生活節奏。

船艙是Tiger休息的地方，後方還有一個跟飛機經濟艙洗手間面積相若的廁所。（香港遊艇會提供）

船艙內的「吊床」可以防止船員因為洶湧的海浪而掉下床。（香港遊艇會提供）

汪洋大海蒼茫深邃，獨自航行，要戰勝的不只是驚濤駭浪，還有孤獨和恐懼。「我想是已到了一個位置，在帆船的世界要接觸的都接觸過了，因此想再學習下一步。」面對一望無際的未知世界，Tiger心底裏卻只有好奇和意志，或許正如他所言，「人生路很長，來來去去只做同一件事的話，可看到的風景便會很少」，但願他在3月4日展開的「勞力士中國海帆船賽」，來一場浪漫又精彩的一個人旅途。