歐聯｜曼聯作客負馬體會延續不勝　馬天尼斯為卡域克抱不平

曼聯又輸一場，歐聯作客兩球不敵馬德里體育會，近五場未嘗一勝。曼聯開季至今，僅取兩場勝仗，今季坐正的卡域克（Michael Carrick）壓力愈來愈大，守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）公開為主帥抱不平，矛頭直指球隊高層。



卡域克與過往接火棒的曼聯名宿故事相若，擔任看守領隊時交出不俗戰績，今季坐正後，曼聯開季至今僅取兩勝，在英超更創下40年最差開季，卡域克會否步蘇斯克查的後塵？

卡域克的壓力愈來愈大，今仗領軍作客馬德里體育會的歐聯賽事，僅49秒失守，約羅（Leny Yoro）74分鐘領紅被逐，曼聯十人應戰，79分鐘再輸一球，以0：2不敵馬體會，不勝走勢延至五場。

約羅74分鐘被逐。（路透社）

曼聯從來都是話題球隊，開季至今2勝3和4負，外界已揣測卡域克的任期還有多久，上兩任的坦赫格與阿莫林也是不足兩年被炒。曼聯守將利辛度馬天尼斯力撐主帥，同時把矛頭指向曼聯高層。

「我們上季交出不俗表現，打好根基，今季卻沒有太多新球員加盟，這是十分惱人，像是球隊不夠野心爭奪更佳成績一樣，我們希望技術總監投入更多，更多投資，這一點我們需要誠實。」馬天尼斯表明與卡域克無關，他強調對方已做到最好，若球隊在新球季一成不變，將會是十分嚴重的問題，「更換領隊？怪責領隊﹑怪責球員十分容易，但其他方面呢？我不能說更多.....」

（Getty Images）

馬天尼斯在另一訪問繼續開轟，直言不會因此收口，「從信念﹑能量方面，你看到我們不是連在一起，我們兼顧多條戰線，需要更多球員，對比其他強隊，我們的陣容遠遠不及他們，希望球隊高層投入更多，我們需要更多野心。」

卡域克在記者會上為馬天尼斯說話，指對方受情緒影響，他強調當前急務是盡快收拾心情，準備對列斯聯的聯賽。

（路透社）