高雲地利自2001年降班，相隔25年重返英超，經歷開季四連敗後，國際賽期前先挫諾定咸森林，周一（12日）深夜主場以4：1擊敗紐卡素，相隔25年後再次在主場取得英超勝仗。



高雲地利開賽6分鐘先開紀錄，19歲前鋒施迪基卓列夫（Sidiki Cherif）逼使紐卡素門將漢尼錫（Lukas Hornicek）犯規博得十二碼，積克魯當尼（Jack Rudoni）操刀命中。換邊後，卓列夫遠射破網，擴大比數至2：0。

儘管紐卡素後衛保治文（Sven Botman）70分鐘射入世界波一度追成1：2，艾利斯森斯（Ellis Simms）及史提芬麥芬尼（Stephen Mfuni）5分鐘內連入兩球，高雲地利鎖定4：1的勝局。

英超第6輪，卓列夫創造1十二碼及射入1球，高雲地利4：1挫紐卡素。（Reuters）

積克魯當尼建功後掀起球衣，露出底衫上字句——「Get well soon Nan」（祝嫲嫲早日康復）。他的祖母上周突發心臟病送院急救，魯當尼把入球獻給祖母，「幸好嫲嫲目前情況穩定。她正在病房看直播，她是個無比堅強的女性，一定會熬過去。這一球是獻給你的。」領隊林柏特亦對愛將的孝心大為感動：「他是一個非常棒的孩子。得知消息後我給了他全力支持，今晚這個入球時刻屬於他和他的家人。」

魯當尼入波送給住院嫲嫲。（Reuters）

卓列夫今仗貢獻一傳一射，林柏特在賽後對這名法國前鋒讚不絕口：「這非常令人興奮，因為他只有19歲。他在今天的球場上展現出無比強大的個性，他一直在跑動。對於一名19歲的孩子來說，他的未來不可限量。」

高雲地利獲25年來首場頂級聯賽主場勝仗。（Reuters）

高雲地利相隔25年再戰英超，季初每場勝仗也是歷史，繼上輪取得25年英超首勝後，今仗繼2001年4月後首度主場在英超贏波，而今仗四名入球球員中，僅得森斯當時已誕生。

主帥林柏特賽後難掩喜悅，同時深刻感歎在頂級聯賽生存的殘酷：「今場非常令人滿意。在英超贏波實在太難了。我們踢出了自己想要的東西。這支球隊充滿了鬥志與活力，我們深知今季必須經歷許多苦難。年輕球員的態度與信念配得上這場大勝，我們展現了一場完美的團隊發揮。但我們必須保持腳踏實地。」