葡萄牙足協釋善意　盼C朗拿度11月重返國家隊　視乎紀律仲裁結果

【足球】葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與國家隊的關係迎來破冰。葡萄牙足球總會主席普安沙（Pedro Proença）證實，足總、教練組及隊員一致希望這名41歲巨星能在今年11月的國際賽期能重返國家隊。



不過，由於C朗拿度此前擅自離開集訓營，目前仍面臨紀律調查，能否如期回歸尚取決於最終的處分結果。

C朗拿度在對陣挪威隊的比賽中被告知提前熱身，但最終未獲上場機會。（Reuters）

各方表達和解意願

普安沙日前向國際媒體證實，葡萄牙足總、國家隊教練組以及隊內球員，都渴望效力於沙特球會艾納斯（Al-Nassr）的C朗拿度重新歸隊。

在經歷連日來的緊張對峙、言語交鋒以及紀律程序後，普安沙表態稱，各方正共同努力促成C朗拿度回歸，並對他在11月國際比賽窗口期再次穿上國家隊戰袍持樂觀態度。

這一表態標誌着圍繞這名葡萄牙足球史上最具代表性人物的離隊風波出現重大轉變。這場風波源於上個國際比賽日期間，C朗拿度對國家隊主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）的部署感到不滿。

據報道，儘管此前曾有出場約定，但C朗拿度在對陣挪威隊的比賽中始終未能獲得出場機會，導致兩人關係惡化。9月30日對丹麥隊前夕，C朗拿度毅然決定離開集訓營。

葡萄牙國家隊主帥佐治捷西斯。（Reuters）

事後，C朗拿度發表公開信說明原委，承認擅自離隊並非解決問題的正確方式，並向隊友和葡萄牙球迷致歉，同時表示願意承擔一切紀律後果。

主帥佐治捷西斯此前也展現和解態度，坦言雙方矛盾並非不可化解，始終為C朗拿度重返國家隊留有餘地。普安沙的最新回應進一步印證教練組與隊長之間存在和解可能。

禁賽處分待定 11月回歸仍存懸念

儘管葡萄牙足總態度鬆動，但C朗拿度能否順利回歸，決定權仍在紀律部門手中。葡萄牙足總此前因C朗拿度擅自離隊展開紀律調查，並在調查期間對他開出臨時禁賽罰單。這雖已被列為緊急案件處理，但最終處罰決定仍需由獨立紀律委員會裁定。

C朗拿度能否順利回歸葡萄牙國家隊，決定權仍在紀律部門手中。（Reuters）

這意味着，雖然葡萄牙隊上下均期盼C朗拿度在11月歸隊，但並不代表他已正式入選大名單，或禁賽處罰已被撤銷。

在紀律程序推進的同時，這名41歲的前鋒表達了只要競技和紀律條件允許，便願意繼續代表國家隊出戰的強烈意願。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】