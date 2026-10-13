亞冠精英盃艾納斯主場賽前響防空警報　延遲開賽無阻C朗領軍獲勝

亞冠精英盃西亞區分組賽第2輪，葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al Nassr）主場面對烏茲別克球隊費爾干納石油（PFC Neftchi Fergana）。開賽前球場一度拉響安全警報，導致賽事推遲進行。近期陷入國家隊中途離隊風波的C朗建功助艾納斯以3：1力挫對手。



亞冠精英盃艾納斯對費爾干納石油一戰，當兩隊球員在場上熱身，利雅得市民手機上收到防空警報，球場廣播隨後緊急介入，官員下令球員立刻中斷熱身並撤回更衣室避險。沙特防空部隊於利雅得上空成功攔截一枚由也門胡塞武裝發射的彈道導彈，當局向市民發送民防安全警報，賽事因此延遲60分鐘開賽，未造成市區重大傷亡。鏡頭捕捉到C朗賽前親吻球衣背後沙特國徽並掩面感觸，賽後高舉帶有沙特元素的圍巾向球迷致意。

C朗拿度賽後展示帶有沙特元素圍巾。（Reuters）

C朗國家隊退隊風波反激發殺手本色

國際賽期期間，C朗拿度因不滿葡萄牙主教練佐治捷西斯（Jorge Jesus）兩度失信，憤而離隊，葡萄牙足總對其展開紀律調查並暫時停賽，C朗拿度一時間處於輿論風波中。回到球會後，C朗拿度迅速證明其競技狀態依舊處於頂尖水平，繼日前在沙特聯賽3：0大勝Al-Diriyah中破門後，今仗他再次正選披甲。

開場僅13分鐘，艾納斯法國翼鋒京士利高文（Kingsley Coman）傷出，年輕巴西球員Angelo Gabriel 33分鐘為艾納斯射成1：0。僅9分鐘後，C朗拿度接應後備入替的沙特本土隊友艾文耶耶（Ayman YAHYA）的傳送，禁區內順勢轉身射門破網，將比分拉開至2：0，入球後C朗生涯累積入球達到981個。

C朗拿度回歸球會連續兩場比賽入球。（Reuters）

中國「卡牌大師」馬寧主哨發出1紅4黃

戰至44分鐘，客軍前鋒馬古斯科斯（Marcus Forss）頂入，隊友Abrorbek Ismoilov處於明顯越位位置且有頂球動作，與今季曼市打吡夏蘭特（Erling Haaland）入球前安素費南迪斯（Enzo Fernández）越位干擾的爭議入球相似。今場主球證馬寧翻查VAR後做出不同判罰，認定入球無效。

艾納斯半場領先兩球，易邊後，客軍前鋒Alisher Odilov追成1：2。不過隊友Ikromjon Alibaev粗野剷跌艾納斯後衛施馬根（Mohamed Simakan）被馬寧出示紅牌驅逐離場，65分鐘費爾干納石油少踢一人。全場比賽中國球證馬寧合共掏出1面紅牌及4面黃牌。

中國球證馬寧今場發出1面紅牌及4面黃牌。（Reuters）

打少一人的客軍78分鐘再有守將Anvarjon Gofurov擺烏龍，最終艾納斯以3：1鎖定勝局全取三分。