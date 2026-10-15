歐聯｜曼城2：4巴黎聖日耳門　 夏蘭特梅開二度未扭轉敗局

歐聯當地周三（10月14日）賽事，曼城以2：4不敵巴黎聖日耳門（PSG）。雖然艾寧夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度未能扭轉敗局，但其歐聯入球突破60大關，累計增至61球。



PSG在上半場已領先3球。上半場13分鐘，杜爾（Desire Doue）為PSG先開紀錄。2分鐘後，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）在杜爾助攻下取得入球。至32分鐘，域天拿（Vitinha）將比數改寫至領先3：0。

換邊後，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）於第53分鐘頭球破門，亦為曼城破蛋。但10分鐘後，艾利奧捷（Maghnes Akliouche）接應奧士文尼迪比利傳球建功，PSG再次維持領先3球的優勢 。至75分鐘，艾寧夏蘭特梅開二度，但曼城最終仍以2：4敗於對手。

同日歐聯賽事結果

飛燕諾 3：2 科木

寧斯 ３：６ 利物浦

羅馬 ３：４ 皇家馬德里

阿士東維拉 ６：０ 費倫巴治

波杜基林特 １：０ 多蒙特

曼城 ２：４ 巴黎聖日耳門

貝迪斯 ３：２ 波圖

薩克達 ３：１ AEK雅典

施洛雲 ０：３ 史特加