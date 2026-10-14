歐聯｜巴塞隆拿4：1反勝加拉塔沙雷　耶馬兩助攻率隊豪取10連勝

【足球】西班牙豪門巴塞隆拿在周三（14日）凌晨的歐聯，作客以4：1反勝土耳其勁旅加拉塔沙雷。巴塞除繼續穩居歐聯積分榜榜首，更在今季取得10連勝。



在伊斯坦堡狂熱的主場氛圍中，加拉塔沙雷在開局階段給巴塞隆拿製造不小的壓力。27分鐘，主隊通過一次快速反擊率先發難，巴達高夫（Aleksey Batrakov）在禁區邊起腳勁射，皮球折射後飛入網窩，幫助加拉塔沙雷1：0領先。

在伊斯坦堡狂熱的主場氛圍中，加拉塔沙雷在開局階段給巴塞隆拿製造不小的壓力。（Reuters）

歐聯：巴塞隆拿4：1勝加拉塔沙雷

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然而，這失球反而喚醒巴塞隆拿的鬥志。上半場結束前，巴塞隆拿穩住陣腳，邊衛祖奧簡些路（Joao Cancelo）在禁區內把握住機會扳平。

下半場比賽則近乎成為耶馬（Lamine Yamal）的個人騷。這名天才小將在右路頻頻擊穿對手防線。第50分鐘，耶馬送出精準的弧線傳中，助攻中場費明盧比斯（Fermín López）頭槌破門，助巴塞隆拿反超前。

巴塞隆拿球員耶馬下半場接管比賽，在右路頻頻擊穿對手防線。（Reuters）

僅僅三分鐘後，耶馬在極其狹小的空間內連續三次變向突破防守球員，隨後送出絕妙助攻，安東尼哥頓（Anthony Gordon）門前輕鬆推射建功，讓土耳其主場球迷陷入死寂。第65分鐘，巴塞隆拿的攻勢仍在繼續，艾迪耶美（Karim Adeyemi）補射破網，將比分無情地鎖定在4：1。憑藉下半場的主宰級表現，耶馬當之無愧地獲評本場比賽的最佳球員。

儘管球隊開局完美，本賽季已狂轟43球且未嘗敗績，但巴塞隆拿主帥菲力克（Hansi Flick）在賽後依然給球隊「降溫」。他警告稱：

足球局勢瞬息萬變。我們對現在的處境感到自豪，也對我們的戰術打法充滿信心。但我們的野心不止於此，我們想要贏得冠軍。現在只是10月，真正的冠軍要在5至6月才能見分曉。

在輕鬆跨過加拉塔沙雷這道難關後，巴塞隆拿即將迎來真正的「魔鬼賽程」。他們將在香港時間周日（18日）的西甲作客貝迪斯，下周三（21日）凌晨歐聯大戰上季冠軍、法甲的巴黎聖日耳門，並在緊接着10月26日與「死敵」皇家馬德里展開西班牙國家打吡。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】