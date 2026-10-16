劍擊世界盃｜佩劍重劍分途北非出戰　方凱申打足10小時過關

國際劍聯（FIE）國際賽賽季開鑼，佩劍與重劍分別在北非上演世界盃分站。名古屋亞運銅牌得主方凱申，在摩洛哥站外圍賽打足10小時，最後順利晉身正賽圈。在阿爾及利亞出戰佩劍世界盃的何思朗，同樣過關，首圈挑戰法國世界第四。



FIE國際賽2026/27賽季展開，同一周末上演三種劍種的世界盃分站，佩劍與重劍的分站不約而同在北非上演。

在摩洛哥卡薩布蘭卡（Casablanca）舉行的重劍世界盃，男子重劍共有328名劍手參賽，除了世界前16名直接晉級正賽，餘下逾300名劍手需要透過外圍賽爭晉級。

早前出戰名古屋亞運的四名港將全數參賽，摘下首面個人獎牌的方凱申，小組賽僅負一場，即使未能取得直接晉級資格，淘汰賽首圈輪空，然後以15：11擊敗葡萄牙的Filipe Frazao，其後再以15：8淘汰哈薩克的Yerlik Sertay，晉級正賽圈，首圈將鬥烏茲別克的Meyirkhan Timurov，從早上11點打到晚上9點才結束外圍賽。

劍擊世界盃｜方凱申打足10小時，順利晉級摩洛哥站正賽圈。（中國香港劍擊總會）

在阿爾及利亞奧蘭（Oran）舉行的佩劍世界盃，男佩大師兄何思朗小組賽僅取兩勝，幸好思朗在淘汰賽及時調整，連挫法國及中國劍手，晉身正賽圈，繼世界錦標賽後再鬥法國的世界第四劍手彭法迪（Maxime Pianfetti）。