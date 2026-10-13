劍擊國際賽今周開鑼 港隊男花備戰奧運周期 一文睇清全季賽程
國際劍聯（FIE）國際賽賽季即將開鑼，位列世界第二的港隊男子花劍，力爭衝擊「世一」外，同時為了明年4月展開的洛杉磯奧運的積分周期作準備，一文睇清香港劍擊隊今季國際賽賽程。
戰畢名古屋亞運後，洛杉磯奧運資格成為香港劍擊隊下個主要目標。奧運積分周期從2027年4月1日展開，根據賽程，首站與奧運積分有關的賽事，是明年6月的洲際錦標賽，港隊在今季五站世界盃中，可尋找最佳的陣容，準備來年奧運衝分。
由蔡俊彥﹑張家朗領軍的港隊男子花劍隊，上季世界盃三度踏上頒獎台，包攬金﹑銀﹑銅，加上亞錦賽及世錦賽摘下亞軍，世界排名升上第二﹑僅次於勁旅意大利。
FIE每季國際賽由五站世界盃及三站大獎賽組成，花劍全數大獎賽編排在明年，當中包括首辦的香港大獎賽，而開季頭四站全是世界盃。周四（15日）展開的首站高松站，港隊男花派出最多的12人參賽，當中包括蔡俊彥﹑張家朗﹑何承謙等。
花劍世界盃高松站香港隊參賽名單
男子花劍
張家朗﹑蔡子樂﹑蔡俊彥﹑何承謙﹑甘卓桁﹑林浩朗﹑劉晉延﹑李逸朗﹑梁千雨﹑梁國風﹑吳諾弘﹑原子舜
女子花劍
陳可悠﹑陳諾思﹑鄭曉為﹑樊寶懿﹑關渝澄﹑梁雅蕾﹑梁殷僑﹑廖愷翹﹑文銥澄﹑黃諾頤﹑黃純一﹑吳佳蔚
如何獲取奧運劍擊團體賽資格：
1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2027年4月1日開始計算，以2028年4月1日的排名為準）
2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）
奧運團體積分排名計算：
成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由2027年4月1日至2028年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。
每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。
日期
男子花劍
女子花劍
10月15-18日
高松站世界盃
11月12-15日
馬略卡站世界盃
12月10-13日
上海站世界盃
1月15-17日
巴黎站世界盃
新加坡站世界盃
2月26-28日
都靈站大獎賽
3月11-14日
伊斯坦堡站世界盃
3月26-28日
秘魯利馬站大獎賽
5月7-9日
香港站大獎賽
摩洛哥站重劍世界盃香港隊名單
男子重劍
CHAN Yik Yuen﹑方凱申﹑何瑋桁﹑劉昊峯﹑吳浩天﹑WANG Liangdi﹑王逸壐﹑游晉鳴
女子重劍
陳渭泠﹑陳海琳﹑佘繕妡﹑連翊希﹑吳海諦
日期
男子重劍
女子重劍
10月15-18日
摩洛哥站世界盃
11月13-15日
瑞士伯恩站世界盃
（12-14日）
無錫站世界盃
12月3-6日
溫哥華站世界盃
1月29-31日
多哈站大獎賽
2月19-21日
德國海登海姆站世界盃
里約熱內盧站世界盃
3月12-14日
布達佩斯站大獎賽
3月25-28日
哈薩克站世界盃
5月14-16日
哥倫比亞麥德林站大獎賽
阿爾及利亞站佩劍世界盃香港隊名單
男子佩劍
陳玟熹﹑陳樂熹﹑方曉楠﹑何柏霖﹑何思朗﹑任俊霖﹑李俊延
女子佩劍
朱詠翹﹑方怡德﹑劉綺程﹑梁洛文﹑呂心懿﹑吳羿霖﹑薛雅齊﹑薛雅致﹑曾悅澄﹑楊書涵
日期
男子佩劍
女子佩劍
10月15-18日
阿爾及利亞站世界盃
11月12-15日
埃及開羅站世界盃
12月3-5日
法國奧爾良站大獎賽
1月15-17日
突尼斯站大獎賽
1月28-31日
烏茲別克站世界盃
2月19-21日
意大利巴都亞站世界盃
雅典站世界盃
3月19-21日
布達佩斯站世界盃
索菲亞站世界盃
4月30-5月2日
首爾站大獎賽