劍擊國際賽今周開鑼　港隊男花備戰奧運周期　一文睇清全季賽程

國際劍聯（FIE）國際賽賽季即將開鑼，位列世界第二的港隊男子花劍，力爭衝擊「世一」外，同時為了明年4月展開的洛杉磯奧運的積分周期作準備，一文睇清香港劍擊隊今季國際賽賽程。



港隊男花。（資料圖片／趙子晉攝）

戰畢名古屋亞運後，洛杉磯奧運資格成為香港劍擊隊下個主要目標。奧運積分周期從2027年4月1日展開，根據賽程，首站與奧運積分有關的賽事，是明年6月的洲際錦標賽，港隊在今季五站世界盃中，可尋找最佳的陣容，準備來年奧運衝分。

由蔡俊彥﹑張家朗領軍的港隊男子花劍隊，上季世界盃三度踏上頒獎台，包攬金﹑銀﹑銅，加上亞錦賽及世錦賽摘下亞軍，世界排名升上第二﹑僅次於勁旅意大利。

FIE每季國際賽由五站世界盃及三站大獎賽組成，花劍全數大獎賽編排在明年，當中包括首辦的香港大獎賽，而開季頭四站全是世界盃。周四（15日）展開的首站高松站，港隊男花派出最多的12人參賽，當中包括蔡俊彥﹑張家朗﹑何承謙等。

花劍世界盃高松站香港隊參賽名單



男子花劍

張家朗﹑蔡子樂﹑蔡俊彥﹑何承謙﹑甘卓桁﹑林浩朗﹑劉晉延﹑李逸朗﹑梁千雨﹑梁國風﹑吳諾弘﹑原子舜

女子花劍

陳可悠﹑陳諾思﹑鄭曉為﹑樊寶懿﹑關渝澄﹑梁雅蕾﹑梁殷僑﹑廖愷翹﹑文銥澄﹑黃諾頤﹑黃純一﹑吳佳蔚



由張家朗與蔡俊彥領軍的香港男子花劍隊衝擊世界第一。（資料圖片／趙子晉攝）

如何獲取奧運劍擊團體賽資格：



1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2027年4月1日開始計算，以2028年4月1日的排名為準）

2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）



奧運團體積分排名計算：



成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由2027年4月1日至2028年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。



每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。



FIE花劍國際賽賽程 日期 男子花劍 女子花劍 10月15-18日 高松站世界盃 11月12-15日 馬略卡站世界盃 12月10-13日 上海站世界盃 1月15-17日 巴黎站世界盃 新加坡站世界盃 2月26-28日 都靈站大獎賽 3月11-14日 伊斯坦堡站世界盃 3月26-28日 秘魯利馬站大獎賽 5月7-9日 香港站大獎賽

香港男子重劍。（資料圖片／趙子晉攝）

香港女子重劍。（資料圖片／趙子晉攝）

摩洛哥站重劍世界盃香港隊名單



男子重劍

CHAN Yik Yuen﹑方凱申﹑何瑋桁﹑劉昊峯﹑吳浩天﹑WANG Liangdi﹑王逸壐﹑游晉鳴

女子重劍

陳渭泠﹑陳海琳﹑佘繕妡﹑連翊希﹑吳海諦



FIE重劍國際賽賽程 日期 男子重劍 女子重劍 10月15-18日 摩洛哥站世界盃 11月13-15日 瑞士伯恩站世界盃 （12-14日） 無錫站世界盃 12月3-6日 溫哥華站世界盃 1月29-31日 多哈站大獎賽 2月19-21日 德國海登海姆站世界盃 里約熱內盧站世界盃 3月12-14日 布達佩斯站大獎賽 3月25-28日 哈薩克站世界盃 5月14-16日 哥倫比亞麥德林站大獎賽

港隊男子佩劍隊。（資料圖片／趙子晉攝）

港隊女子佩劍隊。（中國香港劍擊總會）

阿爾及利亞站佩劍世界盃香港隊名單



男子佩劍

陳玟熹﹑陳樂熹﹑方曉楠﹑何柏霖﹑何思朗﹑任俊霖﹑李俊延

女子佩劍

朱詠翹﹑方怡德﹑劉綺程﹑梁洛文﹑呂心懿﹑吳羿霖﹑薛雅齊﹑薛雅致﹑曾悅澄﹑楊書涵

