何詩蓓短池200自7年不敗告終　阿斯塔納站惜負仍創個人第五快時間

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan Haughey）在女子200米自由泳戰績輝煌，而且國際短池賽事在這個途程更由2019年至今保持不敗。名古屋亞運奪得2金2銀後，何詩蓓隨即出戰一連三站的短池游泳世界盃，就算期間受傷患困擾，在阿塞拜疆巴庫站、烏茲別克塔什干站均再次勝出，今日在哈薩克阿斯塔納（Astana）再次出戰，與荷蘭泳將史甸貝根（Marrit Steenbergen）鬥得燦爛，即使獲得第二名，7年不敗走勢告終，但何詩蓓帶傷上陣依然游出1分50.87秒的上佳成績。



游泳．世界盃︱何詩蓓出戰今年世界盃最後一站——哈薩克阿斯塔納（Astana）站賽事。

何詩蓓200自短池國際賽31場連勝

200自向來是何詩蓓的強項，短池方面從2019年11月的ISL（International Swimming League，國際游泳聯盟）賽季開始，連續7年在短池200自未嘗敗績，當中包括2021、2022、2024三屆短池世錦賽，2022、2023、2024連續三年短池世界盃橫掃全數三站賽事，以及ISL 2019、2020及2021三季合共17場賽事，加上今屆頭兩站世界盃賽事，國際賽連勝紀錄高達31場。

何詩蓓帶傷出戰女子200米自由泳再次發揮出色。

2021年短池200自寫下香港史上首項游泳世界紀錄

何詩蓓2021年12月在短池游泳世界錦標賽（短池世錦賽）游出1分50.31秒奪冠，她不止成為香港史上首位游泳世界冠軍，同時刷新女子200自短池世界紀錄，也是香港歷來首個游泳世界紀錄。這個紀錄足足保持4年，直到去年10月才在游泳世界盃被澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）以1分49.36秒打破，當時何詩蓓因傷並未參賽。

游泳．世界盃︱何詩蓓在哈薩克阿斯塔納站200自獲亞軍。

近月受傷病所困 3站世界盃200自仍獲2冠1亞

何詩蓓長年維持勇態，可惜近月持續受到不同傷病困擾，早前在世界盃巴庫站200自勝出後，在100自決賽熱身時感到雙臂劇痛以及手指神經麻痺，果斷決定退賽。她之後帶傷續戰烏茲別克塔什干站，再次在200自勝出，來到今年最後一站，何詩蓓遇上強大對手——荷蘭泳將史甸貝根。兩人在決賽高手過招，史甸貝根25米率先轉池，何詩蓓力追在50米轉池取得領先，但史甸貝根在75米隨即再次領前，並將優勢一路維持到尾，終以1分50.23秒率先衝線勝出今站賽事，並刷新了個人保持的歐洲紀錄。這亦是女子短池200米史上第三最快成績。

游泳．世界盃︱史甸貝根游出史上第三快成績，終打破何詩蓓的7年不敗紀錄。（Getty Images）

何詩蓓7年不敗走勢縱告終，但她帶傷上陣仍能游出1分50.87秒，繼2024短池世錦賽游出1分50.62秒後，再次游進1分51秒內，同時寫下個人歷來第5最快的短池200自成績，已屬難能可貴。願她早日康復遠離傷患，繼續享受游泳賽事。

何詩蓓短池200米自由泳歷來最快時間（只列頭五） 時間 賽事 年份 名次 1分50.31秒 世界錦標賽 2021 冠軍 1分50.62秒 世界錦標賽 2024 冠軍 1分50.65秒 ISL 2021 冠軍 1分50.66秒 ISL 2021 冠軍 1分50.87秒 世界盃哈薩克站 2026 亞軍