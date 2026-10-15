場地單車世錦賽｜李思穎淘汰賽第17名完成　明日轉戰個人全能賽

世界場地單車錦標賽𦆻續在上海崇明單車館上演第二天賽事，香港代表李思穎（Ceci）出戰女子淘汰賽，結果這名港將在第7個衝刺圈被淘汰，以第17名完成賽事。

最終比利時車手高碧姬（Lotte Kopecky）戰至最後，成為今屆賽事女子淘汰賽冠軍，日本車手梶原悠未則在最後一次衝刺不敵高碧姬得亞軍，美國車手Megan Jastrab得第三名。



李思穎。（資料圖片／趙子晉攝）

場地單車世錦賽在2021年開始推出女子個人淘汰賽，李思穎於2024年曾取得第13名。淘汰賽可謂場地單車中最刺激的項目，賽事所有運動員同時出發，每兩圈設一次衝刺，每個衝刺圈前會有鐘聲提示車手。衝刺圈後，將根據單車後輪過終點的位置，最後一名車手會即時被淘汰。直至賽事餘下2名運動員作最終衝刺，根據單車前輪首先過終點者為勝。

李思穎。（資料圖片／趙子晉攝）

賽事23名選手分成2組，一組12名車手於車場賽道上方靠「鑊頂」起步，另一組包括李思穎在內共11名車手則於鑊底藍色線出發。在頭數個衝刺圈李思穎一直守在主車群中間，中國車手苑海迪在第4次衝刺時被淘汰，以第20名完賽。

比利時車手高碧姬（Lotte Kopecky、中）戰至最後，力壓日本車手梶原悠未及美國車手Megan Jastrab成為冠軍。（路透社）

至第7次衝刺時，李思穎以最後一名過終點線被淘汰，僅以第17名完成賽事。明日賽事踏入第三日，李思穎將轉戰女子全能賽。

場地單車世錦賽賽程：

10月16日（周五）

12:00 男子計時賽資格賽

12:38 女子全能賽捕捉賽

13:00 男子個人追逐賽資格賽

14:47 女子全能賽配速賽

17:05 男子記分賽

17:57 女子爭先賽準決賽第一場

18:07 女子全能賽淘汰賽

18:27 女子爭先賽汁決賽第二場

18:37 男子計時賽決賽

19:01 女子爭先賽準決賽第三場

19:15 男子個人追逐賽決賽

19:30 女子爭先賽決賽第一場

19:40 女子全能賽記分賽

20:12 女子爭先賽決賽第二場

20:40 女子爭先賽第三場

