羽毛球丹麥賽｜男單港將齊負主場球手　港隊兩女雙16強止步

香港羽毛球隊在名古屋亞運後依然馬不停蹄，角逐丹麥公開賽的8強席位，可惜港將無緣晉級，當中男單的伍家朗及吳英倫同樣不敵主場的丹麥球手，港隊下周將轉戰法國公開賽。



伍家朗與吳英倫分途打入丹麥公開賽16強，對手不約而同是主場的丹麥球手。吳英倫面對安頓臣（Anders Antonsen），兩人在中國大師賽碰頭，當時吳英倫激戰98分鐘力克對手，今仗未能重演上次勝局，全場遭對方壓制，第一局先輸10：21，第二局曾落後7分，後段一度力追至1分落後，可惜未能扭轉形勢，再負一局12：21。

伍家朗則遇上甘克（Ramsus Gemke），戰情與吳英倫一場相若，這名港隊大師兄未能取得優勢，以12：21及18：21不敵對手，雙雙無緣8強。

羽毛球丹麥賽｜吳英倫無緣為隊友李卓耀復仇，同樣不敵安頓臣。（Getty Images）

羽毛球丹麥賽｜伍家朗不敵丹麥的甘克。（Getty Images）

港隊兩對女雙組合同樣無緣丹麥賽8強，楊雅婷／楊霈霖面對馬來西亞的陳康樂／蒂娜，落後一局12：21，第二局末段力逼至19：20，惟未能逆轉；呂樂樂／曾曉昕則以0：2不敵日本的中出堇／高橋美優。

羽毛球港隊在丹麥公開賽悉數止步，下星期將轉戰法國公開賽，三名男單港將首圈同樣硬仗連場，伍家朗遇上安頓臣；吳英倫與7號種子﹑應屆世界冠軍蘭尼亞（Alex Lanier），李卓耀則與加拿大的楊燦爭晉級。女雙的楊雅婷／楊霈霖與呂樂樂／曾曉昕若首圈一同過關，將於次圈碰頭。