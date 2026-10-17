花劍世界盃｜何承謙挫世界第五飯村一輝闖16強　張家朗蔡俊彥出局

何承謙（細孖）再次成為香港男子花劍隊的獎牌希望。這名17歲劍手在國際劍聯（FIE）新賽季第一站世界盃，擊敗世界排名第五的日本好手飯村一輝，殺入16強，將與匈牙利的Daniel Dosa爭奪8強席位。張家朗及蔡俊彥則於首圈止步。

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何承謙最新晉級形勢｜花劍世界盃

被編在綠院線道的何承謙，將於香港時間14:10出戰16強，對手是匈牙利劍手Daniel Dosa。

花劍世界盃｜何承謙。（資料圖片／趙子晉攝）

17歲的何承謙透過外圍賽晉級，在今日（17日）正賽首圈先遇上36歲美國名將占美屈臣（Miles Chamley-Watson）。「細孖」大部分時間領先，曾經拉開4分優勢，雖然一度被追平9：9，但首節末段連取5分，以15：10擊敗對手，晉級次圈，將惡鬥主場的飯村一輝，爭入16強。

何承謙上次與飯村交手，正是名古屋亞運團體賽決賽，兩人各自為隊伍「守尾門」，在第九回合碰頭。今日一戰由5分變15分，身形相若的兩人打得激烈，「細孖」在第一節以13：12佔優；第二節初段，他再取兩分，以15：12力克世界第五的飯村一輝，晉級16強，將鬥匈牙利的杜沙（Daniel Dosa）。

飯村一輝是名古屋亞運雙金得主。（資料圖片／趙子晉攝）

張家朗蔡俊彥首圈下馬｜花劍世界盃

藉世界排名晉級正賽圈的張家朗，依然受左手手肘傷患影響，首圈鬥日本的西藤俊哉，家朗中段領先被追平，其後戰況緊湊，最後以14：15飲恨。蔡俊彥則鬥匈牙利的Gergely Toth，以12：15不敵對手，雙雙首圈止步。