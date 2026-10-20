桌球｜吳安儀澳洲女子公開賽險勝勒查露封后　奪生涯第25冠

香港「四眼Cue后」吳安儀在悉尼出戰澳洲女子桌球公開賽，殺入四強，今日（20日）連挫伊雲絲（Reanne Evans）及泰國球后勒查露（Mink Nutcharut），揚威澳洲公開賽，捧走生涯第25座巡迴賽冠軍。



吳安儀今年5月在世界女子桌球錦標賽摘銅後，相隔七年再登世界第一，安儀近來被中國球手白雨露超越，回落至世界第二。

四強鬥伊雲絲逆境反勝晉級

吳安儀在澳洲公開賽分別擊敗新西蘭及澳洲球手，四強遇上英國的伊雲絲，安儀首兩局僅取1分，首局先輸0：97，第二局再以1：86落敗，在第7局4勝下落後0：2，吳安儀及時扳回一城，第四局伊雲絲「起Break」打出一棒114度，安儀落在出局邊緣。

吳安儀與伊雲絲第五局膠着，隨伊雲絲打失紅球，吳安儀把握機會打出一棒52度，其後以67：24先追一局，緊接第六局再贏64：32，將賽事帶進決勝局。伊雲絲一次遠檯打失紅球，吳安儀把握埋檯機會，最後轟出一棒103度清檯，以106：13逆轉勝，反挫伊雲絲闖決賽。

（World Women's Snooker）

澳洲公開賽的四強與決賽同日舉行，吳安儀緊接鬥另一老對手﹑泰國球后勒查露，安儀初段連贏兩局，其後被勒查露連取三分，吳安儀又陷入劣勢，這名「四眼Cue后」以一棒81度追成3：3平手。吳安儀在決勝局先打一棒57度建立優勢，結果以71：17再下一城，連續兩場以4：3逆轉對手，第三度澳洲公開賽奪冠，亦是安儀生涯第25座巡迴賽錦標。

吳安儀第三度揚威澳洲公開賽。（Women's Snooker Tour）

吳安儀擊敗勒查露，奪得生涯巡迴賽第25冠。（Women's Snooker Tour）

吳安儀。（Women's Snooker Tour）