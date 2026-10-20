網球｜黃澤林南沙挑戰賽列頭號種子　首圈轟23個Ace球挫澳洲球手

撰文：趙子晉
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接連戰畢名古屋亞運及上海網球大師賽後，黃澤林（Coleman Wong）回港休息後，今周繼續征途，赴廣州南沙出戰ATP挑戰賽，Coleman被列為頭號種子，首圈面對澳洲的迪蘭尼（Jake Delaney），黃澤林全場開出23個Ace球，直落兩盤擊敗對手過關。

香港網球代表在名古屋亞運創下歷史奪金後，再赴上海大師賽，早前回港稍事休息，今星期再赴廣州，出戰ATP南沙挑戰賽。世界排名位處生涯最高92位的黃澤林，被列為今次賽事的頭號種子，首圈與澳洲的迪蘭尼交手。

黃澤林在ATP南沙挑戰賽被列為頭號種子。（資料圖片／Getty Images）

面對世界排名143位的迪蘭尼，黃澤林首盤中段找到缺口，逾8分鐘打破對方發球局，緊接再連開4個Ace球鞏固優勢，首盤以6：4先下一城。黃澤林在第二盤是先失守的一方，被迪蘭尼破發，一度落後1：4，Coleman隨即在對方發球局施壓，第7局成功破發追平，雙方戰至「Tie Break」，黃澤林以細分7：4取勝，直落兩盤擊敗對手，晉級次圈。

黃澤林今仗發球具威脅，全場開出23個Ace球，第一發球得分率高達85%，Coleman下圈將與日本的野口莉央或泰國球手卡西迪（Kasidit Samrej）的勝方碰頭。

黃澤林直落兩盤擊敗迪蘭尼晉級。（資料圖片／Getty Images）
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