歐聯｜曼城5：1大勝AEK雅典　 利物浦4：3反勝維拉利爾

歐聯當地周二（10月20日）舉行聯賽階段第三輪賽事，曼城以5：1大勝AEK雅典。同一時間作賽的利物浦，在一度落後兩球下，以4：3反勝維拉利爾。



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菲爾科頓演帽子戲法

曼城對陣AEK雅典的賽事，於上半場12分鐘，艾利洛安達臣（Elliot Anderson）入球，為曼城先開紀錄。於34分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）接應利高路易斯（Rico Lewis）傳球建功，將領先優勢擴大至2：0。

下半場，AEK雅典於52分鐘追回一球。僅5分鐘後，卓基（Rayan Cherki）在菲爾科頓助攻下，重新為曼城擴大領先優勢。其後，菲爾科頓分別在65分鐘、76分鐘取得入球，完成帽子戲法。

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麥亞里士打梅開二度

利物浦對陣維拉利爾的賽事，維拉利爾在4分鐘、29分鐘，分別由米卡達捷（Georges Mikautadze）及Sergi Cardona取得入球，領先至2：0。至36分鐘，麥亞里士打（Alexis Mac Allister）破網，助利物浦打開紀錄。補時階段，由巴塞隆拿外借至利物浦的朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）建功，助利物浦半場扳平對手2：2。

換邊後，麥亞里士打於65分鐘梅開二度。4分鐘後，華迪斯（Florian Wirtz）將比數改寫成4：2。至87分鐘，維拉利爾再追回一球，但未能扭轉敗局。

同日歐聯賽事結果

費倫巴治 2：2 布拉格斯拉維亞

沙巴FC 1：2 多蒙特

羅馬 4：0 施洛雲

波圖 0：1 燕豪芬

利物浦 4：3 維拉利爾

曼城 5：1 AEK雅典

拿玻里 4：3 波杜基林特

巴黎聖日耳門 4：2 巴塞隆拿

史特加 1：1 馬德里體育會