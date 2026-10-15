歐聯｜皇馬反勝羅馬　摩連奴斥西足總無恥　判雲尼斯奧斯停賽4場

【足球】皇家馬德里在香港時間周四（15日）凌晨的歐聯比賽上演驚天逆轉，於比賽最後六分鐘連入三球，最終作客以4：3擊敗羅馬，讓倒戈的主帥摩連奴（Jose Mourinho）收穫一場難忘的勝利。



摩連奴曾在2021至22年賽季率領羅馬奪得歐協聯冠軍，並在隨後一個賽季帶隊闖入歐霸盃決賽。這是羅馬七年多來首次在主場踢歐聯，開局氣勢十足的主隊第20分鐘率先打破僵局，憑迪魯恩（Marten de Roon）在禁區外起腳勁射破門，以1：0領先。

羅馬球員迪魯恩打破僵局，率先破門。（Reuters）

皇家馬德里擊敗羅馬比賽精華

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然而，羅馬的領先優勢僅維持五分鐘，皇馬前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）便在歐聯生涯第100次出場中，用一記折射入網的射門扳平比分。這也是他在歐聯賽場攻入的第72球，超越皇馬傳奇魯爾（Raul Gonzalez），躋身賽事歷史射手榜前五。

易邊後的羅馬攻勢如潮，當耶爾馬倫在短短六分鐘內連入兩球，讓意甲球隊以3：1重新取得領先。羅馬主帥加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini）嘗試通過換人加強防守，不過摩連奴的調整更勝一籌。

第83分鐘，皇馬先由後備登場的卡路士艾斯比（Carlos Espí）補射破門，古拿（Arda Güler）之後通過角球徹底擊潰羅馬的防線，連續助攻安迪歷（Endrick）和魯迪格（Antonio Rudiger）破門，助隊以4：3完成絕殺。

此役過後，皇馬在歐聯第一階段前兩輪取得兩連勝，積六分排在第八位，與身前七支球隊同分但因淨勝球劣勢落後；羅馬則在首輪戰平後，此役吞下敗仗，目前僅積一分排在第25位。

摩帥痛批雲尼斯奧斯的停賽決定

這場比賽也頗具戲劇性。就在開賽前兩小時，西班牙足總宣佈對皇馬前鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）處以停賽四場的處罰，引起皇馬主帥摩連奴的不滿，並在賽後記者會上形容這一決定「毫無廉恥」。

在上星期六（10日）皇馬以1：0擊敗維拉利爾的西甲聯賽中，雲尼斯奧斯因拉扯對手的頭髮被紅卡罰下。西班牙足總紀律委員會星期三（14日）宣布，雲尼斯奧斯因犯規行為被禁賽兩場，隨後向裁判抗議再被追加兩場。

皇馬球員雲尼斯奧斯被西班牙足總禁賽四場。（Reuters）

這意味着雲尼斯奧斯將缺席四場西甲聯賽，其中最受矚目的無疑是10月26日客場挑戰巴塞隆拿的國家打吡。皇馬目前在西甲積分榜上落後領頭羊巴塞六分，雲尼斯奧斯的缺陣無疑令球隊備戰這場關鍵戰役增添變數。

摩連奴在戰勝羅馬的歐聯比賽後，直言當局選擇在賽前公布處罰的時機令人難以接受。他說：「你們覺得這正常嗎？一名來自西班牙球隊的球員，即將參加一場對西班牙足球同樣重要的比賽，卻在賽前兩小時才得知自己被禁賽四場？」

他質問，當局為何不能提前或延後公布決定，偏偏要等到球隊即將乘坐大巴前往球場時才宣佈。

這是一支為西班牙贏得三分的球隊，這關乎積分排名，也關乎西班牙足球的聲譽，你們卻在賽前兩小時『毀掉』一名球員。在我看來，這太不正常了。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】