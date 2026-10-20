亞殘運會｜港隊再添9面獎牌 女子花劍奪銀 乒乓球隊單日奪7獎牌
撰文：江麗盈
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第五屆亞洲殘疾人運動會（亞殘運會）踏入第二日賽事，香港代表隊再奪9面獎牌，除女子花劍團體奪銀牌，乒乓球隊一口氣取得7面獎牌，兩日比賽累計已奪12面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指代表隊今日（20日）戰績輝煌，並說運動員的堅毅與拼搏精神，值得全港市民一同喝采。
亞殘運會第二日，香港代表隊再奪9面獎牌，包括劍擊運動員鍾婉萍、林嘉雯、湯雅婷、余翠怡奪得女子花劍團體銀牌，乒乓球運動員焦瑾珊、王婷莛分別奪得女子7級單打及女子11級單打銀牌。
游泳運動員陳睿琳也奪得女子S14級100米背泳銅牌；乒乓球運動員黃翰林、王志賢齊奪男子9級單打銅牌；以及彭穎加、王愉程、林恩羽分別奪得女子6級單打、女子7級單打及女子10級單打銅牌。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩恭賀他們獲獎，並指中國香港代表隊今日戰績輝煌，單日增添9面獎牌，令人振奮，除讚揚女子花劍代表在賽場展現默契與拼勁、陳睿琳奮勇作戰為泳隊今屆賽事增添第三面獎牌，也讚揚乒乓球隊成績驕人，一口氣取得7面獎牌。她又說，運動員的堅毅與拼搏精神，值得全港市民一同喝采。
銀牌
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劍擊：女子花劍團體
鍾婉萍、林嘉雯、湯雅婷、余翠怡
乒乓球：女子7級單打
焦瑾珊
乒乓球：女子11級單打
王婷莛
銅牌
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游泳：女子S14級100米背泳
陳睿琳
乒乓球：男子9級單打
黃翰林
王志賢
乒乓球：女子6級單打
彭穎加
乒乓球：女子7級單打
王愉程
乒乓球：女子10級單打
林恩羽