亞殘運會｜港隊再添9面獎牌　女子花劍奪銀　乒乓球隊單日奪7獎牌

第五屆亞洲殘疾人運動會（亞殘運會）踏入第二日賽事，香港代表隊再奪9面獎牌，除女子花劍團體奪銀牌，乒乓球隊一口氣取得7面獎牌，兩日比賽累計已奪12面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指代表隊今日（20日）戰績輝煌，並說運動員的堅毅與拼搏精神，值得全港市民一同喝采。



港隊輪椅女子花劍隊。（香港殘疾人奧委會）

亞殘運會第二日，香港代表隊再奪9面獎牌，包括劍擊運動員鍾婉萍、林嘉雯、湯雅婷、余翠怡奪得女子花劍團體銀牌，乒乓球運動員焦瑾珊、王婷莛分別奪得女子7級單打及女子11級單打銀牌。

游泳運動員陳睿琳也奪得女子S14級100米背泳銅牌；乒乓球運動員黃翰林、王志賢齊奪男子9級單打銅牌；以及彭穎加、王愉程、林恩羽分別奪得女子6級單打、女子7級單打及女子10級單打銅牌。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩恭賀他們獲獎，並指中國香港代表隊今日戰績輝煌，單日增添9面獎牌，令人振奮，除讚揚女子花劍代表在賽場展現默契與拼勁、陳睿琳奮勇作戰為泳隊今屆賽事增添第三面獎牌，也讚揚乒乓球隊成績驕人，一口氣取得7面獎牌。她又說，運動員的堅毅與拼搏精神，值得全港市民一同喝采。

銀牌

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劍擊：女子花劍團體

鍾婉萍、林嘉雯、湯雅婷、余翠怡



乒乓球：女子7級單打

焦瑾珊



乒乓球：女子11級單打

王婷莛



銅牌

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游泳：女子S14級100米背泳

陳睿琳



乒乓球：男子9級單打

黃翰林

王志賢



乒乓球：女子6級單打

彭穎加



乒乓球：女子7級單打

王愉程



乒乓球：女子10級單打

林恩羽

