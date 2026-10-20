名古屋亞殘運｜港隊單日摘3銀6銅　乒乓單打掃獎牌　女花團體添銀

香港隊在名古屋亞殘運接連傳出好消息，輪椅劍擊、乒乓、游泳齊齊摘獎牌，當中乒乓單打包辦2銀5銅，「輪椅劍后」余翠怡繼個人賽後，在女子花劍團體夥拍湯雅婷、鍾婉萍及林嘉雯殺入決賽，惟不敵中國隊再添一銀。



「輪椅劍后」余翠怡日前在女子花劍A級個人賽摘銅後，今夥拍湯雅婷、鍾婉萍及林嘉雯轉戰女子花劍團體賽。今屆賽制有別以往，由9局45分縮短至6局30分，港隊四強戰遇上泰國，港隊初段落後，由余翠怡扭轉形勢，結果以30：23力克泰國，晉身決賽鬥中國，惜以12：30不敵中國隊，摘下銀牌，連續五屆登上頒獎台。

同日上演的混合花劍團體賽，余翠怡、湯雅婷夥拍鄺遠興、陳㬢，在四強戰不敵中國，銅牌戰以17：20飲恨，以第四名完成賽事。

港隊輪椅女子花劍隊。（香港殘疾人奧委會）

余翠怡、湯雅婷、林嘉雯與鍾婉萍為港隊女花摘下銀牌，連續五屆登上頒獎台。（香港殘疾人奧委會）

乒乓球是今日港隊的獎牌大戶，一共7名球手晉身單打四強，穩奪獎牌，當中焦瑾珊在女子7級單打四強擊敗韓國球手，連續兩屆晉身決賽，與中國的王睿合演上屆決賽翻版，以局數2：3飲恨。

焦瑾珊連續兩屆摘銀。（香港殘疾人奧委會）

王婷莛在決賽飲恨，摘下銀牌。（香港殘疾人奧委會）

王婷莛同樣在女子11級單打晉身決賽，與日本的山口美也爭金，王婷莛一度領先2：1，惜被山口美也連贏兩局11：5，遭對手逆轉，兩屆與金牌擦身而過。港乒在單打一口氣掃走2銀5銅。

黃翰林。（香港殘疾人奧委會）

彭穎加。（香港殘疾人奧委會）

林恩羽。（香港殘疾人奧委會）

王愉程。（香港殘疾人奧委會）

王志賢。（香港殘疾人奧委會）

陳睿琳女子S14級100米背泳摘銅。（香港殘疾人奧委會）

出戰女子S14級100米背泳的陳睿琳，在決賽游出1分10.96秒，以第三名觸池，為港隊再添銅牌，亦是游泳港隊今屆第三面獎牌。

陳睿琳為游泳港隊摘下第三面獎牌。（香港殘疾人奧委會）

銀牌

余翠怡、湯雅婷、鍾婉萍﹑林嘉雯 女子花劍團體賽

焦瑾珊 女子乒乓7級單打

王婷莛 女子乒乓11級單打



銅牌

彭穎加 女子乒乓6級單打

王愉程 女子乒乓7級單打

黃翰林 男子乒乓9級單打

王志賢 男子乒乓9級單打

林恩羽 女子乒乓10級單打

陳睿琳 女子S14級100米背泳

