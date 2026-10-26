樊振東作客魯營坐主隊區　皇馬球衣打底險被拒入場　不熱情遭投訴

西甲「國家打吡」，皇馬作客以2：1絕殺巴塞隆拿。正處於休賽期的乒乓球名將樊振東親臨魯營球場觀戰。豈料這位皇馬「忠粉」因一張好心贈票與一身皇馬行頭，經歷了一場差點被拒入場、全程不敢為皇馬加油的「臥底」之旅。



樊振東熱愛皇馬人所共知，2024年巴黎奧運樊振東曾模仿皇馬中場比寧咸（Jude Bellingham）張開雙臂擁抱群眾的霸氣姿態以及皇馬前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）雙手交叉抱胸的標誌慶祝動作。

樊振東曾模仿皇馬球員比寧咸慶祝動作。（Getty Images）

樊振東於社交傳媒微博分享了今次有趣的觀賽經歷，自述原本打算購買作客區門票，堂堂正正穿上皇馬戰袍力撐愛隊。惟皇馬高層極度熱情，擔心他「坐山頂」影響觀賽體驗，為他送上公開贈票，而座位位於中間看台，非客隊專區。

樊振東多次現場觀戰皇馬比賽。（Instagram@fanzhendong9248）

自詡見慣「大場面」的樊振東，深知身處主隊區必須低調，特意將皇馬球衣穿在長袖外套內。然而魯營球場安檢異常森嚴，保安人員除了嚴格搜查隨身物品，更指令其拉開外套拉鏈確認內層衣著。皇馬球衣當場曝光，樊振東即時被拒之門外。無計可施之下，他唯有即場走到球場官方專賣店，自費買下一件巴塞出品的衣服，方化解危機順利通關。

樊振東曬出自拍，表示坐在他旁邊的亦是一位「皇馬臥底球迷」。（微博@樊振東）

事情並未完結，樊振東觀賽全程沒有為皇馬吶喊仍被投訴：「巴塞踢出精彩配合，全場鼓掌，我保持沉默。巴塞入球，全場沸騰，我繼續保持沉默。但慢慢我發現，周圍有狂熱球迷開始找球場管理人員投訴我，安保前後三次過來檢查我的票，反覆詢問我是不是皇馬球迷。」

比賽戰果成為了他最好的宣洩出口，法國球星麥巴比梅開二度幫助皇馬絕殺戰勝巴塞隆拿，樊振東感慨，「原來前面的一切，都只是為了放大最後的快樂。」

德國乒乓球甲級聯賽目前正處於休賽期，直至11月9日才會重燃戰火，樊振東期間短暫返回內地廣州、上海參加品牌活動。