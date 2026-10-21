乒乓球手樊振東發文怒斥：真的有人願意被偷拍嗎？　炮轟侵犯私隱

中國乒乓球國家隊男單主力、奧運金牌得主樊振東（Fan Zhendong）於10月21日在社交平台發文，公開強烈抵制「代拍」與「偷拍」行為，怒問：「真的有人願意被偷拍嗎？」他引用「施諸己而不願，亦勿施於人」開篇，直言「邊界感強不等同於冷漠」，強調不論偷拍者抱持何種心態，都無法改變侵犯他人私隱的本質。相關話題迅速登頂微博熱搜第一位，再度引發公眾對體育明星隱私權與「飯圈」（粉絲圈子）畸形文化的深層討論。



樊振東直斥「不管偷拍者是什麼身份、什麼心態、什麼目的」，偷拍都是侵犯他人隱私。（Getty Images）

樊振東（Fan Zhendong）於10月21日在社交平台發文，公開強烈抵制「代拍」與「偷拍」行為。（微博＠樊振東截圖）

「以愛為名」難掩侵權本質 樊振東：邊界感強不等於冷漠

樊振東在帖文中強調希望大家能換位思考：

真的有人願意被偷拍嗎？不管偷拍者是什麼身份、什麼心態、什麼目的，都無法改變這類行為不尊重他人、侵犯他人隱私的本質，即使以愛為名，即使延遲發布擴散。 樊振東

樊振東指出，理智的球迷或友善的路人並不會舉著手機開著鏡頭打招呼，對於這類尊重他的朋友，他向來樂於回應。（微博＠樊振東）

針對部分人將拒絕拍攝歸咎於「冷漠」，樊振東特別釐清了善意互動與越界侵擾的界線。他指出，理智的球迷或友善的路人並不會舉着手機開著鏡頭打招呼，對於這類尊重他的朋友，他向來樂於回應；相反，一邊拍攝一邊喊話試圖接觸的人，讓他無法分辨對方到底是單純的支持者，還是營運自媒體的流量逐利者。他強調：「邊界感強不等同於冷漠，敬人者，人恆敬之。」

邊界感強不等同於冷漠，敬人者，人恆敬之。 樊振東

樊振東指出，理智的球迷或友善的路人並不會舉著手機開著鏡頭打招呼，對於這類尊重他的朋友，他向來樂於回應。（微博網站圖片）

長年飽受飯圈侵擾 曾遭非法闖房間、惡意公開身份證號碼

這已非樊振東首次就隱私侵犯與飯圈陋習公開作聲。據新浪新聞相關資料紀錄，2023年4月，1名女性追隨者曾非法獲取房卡並闖入樊振東入住的酒店房間，逼使他最終報警處理；2024年3月，他的身份證號碼等個人資料更遭人在網絡惡意傳播，家人手機號碼連番受到騷擾，當時他已嚴正警告「互聯網非法外之地」。



樊振東直斥「不管偷拍者是什麼身份、什麼心態、什麼目的」，偷拍都是侵犯他人隱私。（微博＠樊振東）

2024年3月，他的身份證號碼等個人資料更遭人在網絡惡意傳播，家人手機號碼連番受到騷擾，當時他已嚴正警告「互聯網非法外之地」。（微博＠樊振東截圖）

除了樊振東外，國乒另一名將孫穎莎（Sun Yingsha）此前亦透過官方球迷會聲明，明確表態不舉辦、不參與、不授權任何形式的生日應援活動，顯示頂尖運動員正集體主動劃清與「飯圈化」行為的界線。



孫穎莎（Sun Yingsha）日前亦曾公開發文，明確表示不舉辦、不參與、不授權任何形式的生日應援活動。（微博網站截圖）

網民與球迷響應「賽場見」 邊界感成全民討論課題

樊振東此次發聲後，獲得絕大多數網民與球迷的強烈支持。許多球迷自發提出「賽場見」的口號，呼籲離運動員的生活遠一點、離賽場近一點。日前在廣州的1場線下活動中，數千名球迷展現了高度自律，現場未有發生圍堵或對臉近距離拍攝等混亂場面。

評論指出，飯圈文化與代拍產業鏈的背後，往往有MCN機構與流量經濟的推波助瀾。當公眾人物敢於明確拒絕默許代拍、主動劃清底線時，才能引導受眾建立健康的互動模式。這場由運動員發起的討論，已超越體育圈範疇，成為當代社交網絡時代人與人相處、尊重彼此隱私的共同課題。

