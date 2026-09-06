謝霆鋒自爆每日高強度打網球3小時　樊振東當場大受震撼

綜藝節目《一飯封神2》最新釋出的加更花絮引發熱議。節目中，謝霆鋒向國乒奧運金牌得主樊振東透露自己的日常運動習慣，提及每日進行長達3小時的高強度網球訓練。未料此話一出，連身為頂尖專業運動員的樊振東都當場大受震撼，即時表情失控，真實又搞笑的反應迅速成為網民焦點。

《一飯封神2》找來有餐飲經驗的謝霆鋒擔任評審。（微博@一飯封神）

謝霆鋒自爆每日打三個鐘網球。（《一飯封神2》截圖）

國乒金牌秒變「追問怪」 震驚體能過人

謝霆鋒在節目中輕描淡寫表示：「我每天打三個小時，高強度的三個小時。」樊振東聽到後瞬間提高音量，滿臉不可置信地反問：「3個小時？！」隨後，樊振東立刻切換至專業運動員視角，連續拋出專業追問：「那就是有幾個教練給你餵球那種嗎？」、「哦哦哦，就是你不停，他們也不停！」試圖拆解這項超越一般人體能想像的訓練模式。國乒金牌得主罕有露出驚訝表情，足見謝霆鋒的運動量連頂尖選手都感到敬佩。

樊振東超震驚。（《一飯封神2》截圖）

樊振東再三確認。（《一飯封神2》截圖）

謝霆鋒少年打網球下扎實底子

面對樊振東的疑問，謝霆鋒親自揭秘該訓練並非傳統的教練餵球，而是更耗費體力的全場實戰對抗：「不餵，我們就直接打對抗！」全程保持極高節奏，體能儲備相當驚人。謝霆鋒補充道，這份運動底蘊源於少年時期。他當年曾與妹妹連續打了好幾年網球，近幾年重拾拍子後底子依然在，才能維持如此高強度的對抗。花絮曝光後，不少網民大讚謝霆鋒保養得宜，笑言能讓奧運金牌得主都露出震驚眼神，霆鋒的「硬核體能」確實名不虛傳。

謝霆鋒自爆每日超高強度打網球3小時。（《一飯封神2》截圖）

謝霆鋒教炸魚「復炸」秘訣

除了運動話題，兩人在廚房的交流同樣精彩。樊振東化身「好奇寶寶」圍觀廚師炸魚，主動向「Chef Le Mon」謝霆鋒請教：「這裏面炸的是什麼？」當得知魚肉需要「復炸」處理時，樊振東一點就明，瞬間點破關鍵：「是不是怕涼了就油乎乎的不脆了？」

見對方如此有悟性，謝霆鋒亦展現大廚功架專業補充，指出若一鍋投放太多食材會導致受熱不均、上色不一。而復炸雖能讓食物邊角更酥脆，但若時間掌握不好過度復炸，反而會令邊角太脆甚至破裂，極度講究火候。