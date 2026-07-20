世界盃2026決賽樊振東客串做講波佬　稱西班牙勝在貫徹足球哲學

撰文：吳慕兒
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中國乒乓球名將樊振東是個足球發燒友，世界盃決賽他客串當「講波佬」，在直播室為咪咕視頻擔任嘉賓評述，並提供獨到見解，認為今場西班牙對阿根廷表面上是攻防戰，其實更似是場拉据戰，西班牙勝在能堅持自己的足球哲學，而且整屆賽事能維持全員健康沒有傷病，而阿根廷在10人應戰下能戰鬥至最後一刻，亦值得嘉許。

中國乒乓球名將樊振東是個足球發燒友，世界盃決賽他客串當「講波佬」。

樊振東：世界盃決賽雙方均表現出色　西班牙貫徹他們的足球哲學

西班牙在絕對優勢中，戰至加時才以1：0擊敗阿根廷，繼2010年後第二次贏得世界盃冠軍，阿根廷90分鐘內零射門，首次攻門已是加時下半場的117分鐘，樊振東卻認為，「今天的比賽真正能夠看出大賽的殘酷性，因為看似一直在攻防，但是其實我更覺得是在拉鋸，可能某一次觸球，某一次射門，就能改變比賽的走勢。」

他分析狂牛兵團獲勝的原因，在於「西班牙在120分鐘裏，一直能堅持本身的足球哲學，到最後都很統一，從耐心和尋找機會上都做到了極致。」而於落敗一方，他則稱：「同樣也要給阿根廷尊重，他們一路走來，每一場都拼到最後，包括今天恩佐（安素費南迪斯）下去後，10個人還能防守成這樣，包括丟球後還有反擊的機會，扳平的機會，所以我覺得兩個隊都非常棒。」

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樊振東目前在德國球會打球。（Getty Images）

中國乒乓名將熱愛足球　2024年曾到訪班拿貝朝聖

樊振東是西甲球隊皇家馬德里的球迷，2024年曾到訪班拿貝朝聖，對西班牙足球了解甚深，「我覺得西班牙的足球哲學是一直延續的，從2010年拿世界杯冠軍，到現在一直走的是這條路，當然這也很矛盾，如果要加一些新的東西，勢必會打破平衡，這就是要主教練和教練組來解決了。」

此外，他直指今屆西班牙能封王還有另一因素，「這屆比賽，西班牙全員保持了健康，也很重要，讓教練在換人調整的時候，可以不考慮其他因素，只為場上去服務，就會有更大機率去做出正確的決定，這點是很重要的。」今場阿根廷後防大將利辛度馬天尼斯在比賽44分鐘傷出，至90分鐘完場前補時3分鐘，中場安素費南迪斯領今場第二面黃牌被逐。阿根廷雖捱至加時，但十人應戰下終在加時下半場初段失守，以0：1落敗，未能衛冕。

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