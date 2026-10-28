WTT蒙彼利埃冠軍賽｜孫穎莎僅失14分強勢闖16強　冀找回最好狀態

中國乒乓球名將孫穎莎休息近三周後重返國際賽場，在WTT蒙彼利埃冠軍賽2026女單首圈，面對主場作戰的法國球手Camille Lutz，乾淨俐落以11：6、11：5、11：3橫掃過關，晉身16強。



孫穎莎女單32強賽事歷時僅20分鐘，全場僅讓對手取得14分，展現統治級實力。她晉級後下輪對手將是韓國名將申裕斌。

WTT蒙彼利埃冠軍賽，東道主Camille Lutz以0：3不敵孫穎莎，止步女單首圈。（WTT）

孫穎莎此前經歷傷病低潮，今年夏季受到慢性肌肉勞損困擾，退出WTT瑞典大滿貫賽事。其後她在傷病未完全恢復情況下身兼名古屋亞運女團、女單與混雙三項重任，在緊密的高強度賽程下體力與精力幾近透支。轉戰10月初的北京大滿貫，她又因賽前發燒抱病意外出局。

孫穎莎坦誠在出發法國前10天才將訓練量與狀態調整到正常水平。（WTT）

孫穎莎在法國取得開門紅後談及低潮與期望，「前段時間有一些傷病困擾，加上生病，可能狀態有一些起伏，但我覺得正常。今天第一場比賽心態方面還是做得非常好，一分分去拼。只要選擇來參賽，還是希望自己能夠全力以赴打好每一場，不論結果如何希望自己能找回最好狀態。」

另一名國乒女隊成員陳熠以3：1擊敗中華台北球手彭郁涵晉級16強。（WTT）

另一名國乒女將陳熠出戰中華台北選手彭郁涵。首局陳熠在9：3領先的大好優勢下遭對手以12：10反勝。第二局陳熠在2：4落後時打出一波9：0攻勢，以11：4追和局數，隨後以11：3、11：5再連下兩城，以局數3：1擊敗彭郁涵，16強對手將是師姐王曼昱與埃及球手哥達（Hana Goda）勝者。