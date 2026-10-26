乒乓亞錦賽中國包攬男雙金銀　大螢幕錯放日本國旗　運動員拒領獎

2026年亞洲乒乓球錦標賽日前在烏茲別克斯坦首都塔什干收官，國乒在男雙項目表現出色包攬金銀牌，但在頒獎禮卻出現掛錯國旗的離譜失誤。



北京時間10月25日深夜，在男雙頒獎典禮現場，國乒組合溫瑞博、袁勵岑準備上前接受銀牌時，身後大螢幕竟錯放日本國旗並標示「JAPAN」字樣；剛準備踏上領獎台的兩位國乒小將當即止步拒絕領獎，隨後退回台下抗議，直到主辦方撤去錯誤畫面後才重新登上領獎台完成儀式。



決賽內戰中，溫瑞博/袁勵岑首局以11比8先拔頭籌，但隨後林詩棟/黃友政連扳三局（11比7、11比5、11比6），以3比1逆轉奪冠，國乒順利包攬男雙冠亞軍。

本屆亞錦賽男雙賽事中，國乒兩對參賽組合雙雙打進決賽。在準決賽中，溫瑞博/袁勵岑以3比1淘汰中國香港組合黃鎮廷/陳顥樺，林詩棟/黃友政亦以3比1擊敗新加坡組合馮耀恩/郭勇，會師決賽。決賽內戰中，溫瑞博/袁勵岑首局以11比8先拔頭籌，但隨後林詩棟/黃友政連扳三局（11比7、11比5、11比6），以3比1逆轉奪冠，國乒順利包攬男雙冠亞軍。

然而，在頒獎典禮上，當頒發完兩對季軍組合（中國香港黃鎮廷/陳顥樺、新加坡馮耀恩/郭勇）的銅牌後，準備為亞軍溫瑞博/袁勵岑頒獎時，現場出現嚴重操作失誤。

乒乓亞錦賽，中國包攬男雙金銀，頒獎時大螢幕錯放日本國旗。

乒乓亞錦賽，中國包攬男雙金銀，頒獎時大螢幕錯放日本國旗。

大螢幕在頒發銀牌環節未依規顯示中國國旗，反而顯示出一面日本國旗，且螢幕下方清楚寫著「JAPAN」。值得注意的是，本屆男雙四強八名選手均為中國面孔（包括中國隊、中國香港隊及新加坡隊），根本沒有日本選手打入四強。

面對突發狀況，溫瑞博攤開雙手並擺手示意，向現場工作人員表達不滿指出國旗出錯，兩人隨即停在台下，拒絕在錯誤的國旗背景下登上領獎台受獎。當時已在台上準備領獎的冠軍組合林詩棟、黃友政亦安靜等待處理。

現場翻譯上前溝通後，工作人員緊急調試，撤下大螢幕上的日本國旗，直到錯誤畫面徹底消失，溫瑞博與袁勵岑才返回領獎台接受銀牌。其後冠軍組合登台時，中國國歌正常響起。

乒乓亞錦賽，中國包攬男雙金銀，頒獎時大螢幕錯放日本國旗。

本次亞錦賽國乒最終以4金收官。其中小將溫瑞博表現亮眼，除了男雙銀牌外，還隨隊奪得男團金牌及收穫男單銅牌。袁勵岑雖未入選男團及男單，其搭檔王藝迪的混雙項目則止步8強。

去年印度賽事曾誤掛「青天白日旗」

亞洲乒壇在賽事旗幟管理上已非首次引發爭議。在2025年10月11日於印度奧里薩邦布巴內什瓦爾開幕的亞洲乒乓球團體錦標賽上，中國代表團發現賽事現場懸掛台灣當局的「青天白日旗」，當即向賽事主辦方提出交涉，主辦方於當日撤下相關旗幟。