乒乓亞錦賽｜張本智和反勝衛冕男單　陳熠橫掃張本美和首封后

2026亞洲乒乓球錦標賽落下帷幕，壓軸登場的男單決賽，衛冕冠軍、日本名將張本智和在局數落後0：2絕境下連追三局，以3：2險勝國乒19歲削球黑馬李天陽。女子單打決賽方面，國乒新星陳熠直落三局完勝日本名將張本美和，首度加冕亞錦賽女單冠軍。



世界排名第3的張本智和今屆狀態有所起伏，在16強及8強連續打滿5局，才先後力克韓國球手金民赫與中華台北好手馮翊新。此前他在男團代表日本隊出戰僅獲季軍，夥拍篠塚大登出戰男雙亦在8強止步。

張本智和男單準決賽以3：0淘汰中國球手溫瑞博，晉級到決賽。（新華社）

19歲中國新星李天陽開賽前一周才由男團改戰男單，結果出人意料連過六關闖入決賽。李天陽的削球打法令張本智和很難適應，首局李天陽以11：1懸殊比分狂勝。次局李天陽先取得5：1領先，張本智和一度反超至8：6，中國小將迅速調整連拿3分反超前9：8，迫得張本智和叫暫停。李天陽在關鍵球上發力，以11：9再下一城。

中國19歲削球手李天陽成為今屆黑馬。（新華社）

張本智和慢慢找到手感，以11：7、11：8連追兩局追和局數。決勝局張本智和一度領先7：2，李天陽展現強大韌性追至7：7平。張本智和頂住巨大壓力，連取4分以11：7鎖定勝局，苦戰五局局數3：2衛冕成功。張本智和實現亞錦賽男單兩連霸，成為繼1972年及1974年的日本名宿長谷川信彥之後，時隔52年第二位在亞錦賽成功衛冕男單金牌的日本球手。而李天陽首次征戰洲際大賽即摘得男單銀牌。

乒乓亞錦賽｜陳熠克服心魔3：0橫掃張本美和封后

相比男單的鏖戰，女單決賽呈現一面倒戰況。世界排名第10的陳熠今屆三度交手張本美和全數落敗，包括日前的女團決賽中相遇以0：3告負，以及混雙決賽、女雙準決賽飲恨。

陳熠3：0橫掃張本美和，首奪亞錦賽女單冠軍。（新華社）

張本美和今屆身兼4項，戰至決賽日已經身心疲憊。首局陳熠迅速進入狀態，以6：0開局，次局陳熠以11：8再下一城。末局陳熠先失3分，隨後張本美和連失5分。雙方戰至6平後，陳熠連拿5分， 以11：6，局數3：0擊敗張本美和，奪得亞錦賽女單冠軍。