羽毛球海洛賽︱楊雅婷楊霈霖歐洲連續3站晉16強 鐵人組合馬不停蹄

撰文：吳慕兒
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香港3對雙打組合出戰世界羽聯（BWF）超級500級別的羽毛球德國海洛賽（Hylo Open），被列為賽事女雙8號種子的楊雅婷、楊霈霖首圈順利過關，歐洲連續3站賽事晉身16強。

楊霈霖/楊雅婷。（資料圖片/Getty Images）

楊雅婷楊霈霖馬不停蹄　世錦賽＋亞運後連戰歐洲3站賽事

港隊女雙組合楊雅婷、楊霈霖今年密密出戰，羽毛球世錦賽和亞運會均勇闖8強之後，隨即赴歐洲出戰巡迴賽，可惜在丹麥和法國兩站超級750賽事均16強止步。德國海洛賽為次一級的超級500賽事，今站世界排名前6位的組合均未參賽，最新世界排名升上20位的楊雅婷、楊霈霖被列為8號種子，首圈遇上中華台北的林芷均／楊筑云。

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楊霈霖/楊雅婷。（資料圖片/Getty Images）

德國海洛賽「楊楊配」被列8號種子　首圈輕鬆過關

楊雅婷、楊霈霖首局初段已領先5：0，即使中段曾被對手追至10：9只剩一分優勢，「楊楊配」頂住壓力，領先至12：10時更連贏7分，一下子將比數拉開至19：10，並以21：13順利先取首局。一局在手之下，楊雅婷、楊霈霖愈打愈順，第二局早段已拋離10：3，再贏一局21：9，局數2：0勝出晉級，下場會跟馬來西亞組合王馨渝／陳韋妏爭入8強，雙方實力相當接近，相信會是場激戰。

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吳芷柔/陳延澤今日將出戰德國海洛賽首圈。（資料圖片／新華社）

港隊另一對女雙組合呂樂樂／曾曉昕，首圈對手同樣為來自台灣的組合、賽事6號種子許雅晴／宋祐媗。港隊組合力戰3局，以19：21、21：8、10：21，局數1：2敗陣。

呂樂樂（左）、曾曉昕（右）在德國海洛賽無緣晉級。（資料圖片/Getty Images）

混雙組合陳延澤／吳芷柔，被列為今次賽事的7號種子，今日會在32強對德國組合David Eckerlin／Mareike Kelch。

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