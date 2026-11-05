歐聯｜曼城作客3：2勝RB萊比錫　阿仙奴作客2：1贏布拉格斯拉維亞

歐聯於當地周三（11月4日）舉行賽事，曼城作客以3：2擊敗RB萊比錫；同時間作賽的阿仙奴則作客以2：1勝布拉格斯拉維亞。



RB萊比錫對曼城的賽事，於上半場37分鐘，盧基巴（Castello Lukeba）的烏龍球助曼城半場領先1：0。

換邊後，保迪巴古（Ridle Baku）於49分鐘入球，為RB萊比錫扳平。58分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）助攻下，頭槌破網建功，助曼城重新領先。

但僅3分鐘後，安東尼奧努沙（Antonio Nusa）將比數改寫至2：2。至78分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）為曼城攻入致勝球，助球隊鎖定3：2勝局。

布拉格斯拉維亞對阿仙奴的賽事，上半場9分鐘，馬度基（Noni Madueke）在基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）助攻下入球。至38分鐘，基奧基尼斯接應米基爾馬連奴（Mikel Merino）傳送破網，助阿仙奴半場領先2：0。

下半場，布拉格斯拉維亞於90分鐘追回一球，但未能扭轉敗局。

同日歐聯賽事結果

AEK雅典 2：3 皇家馬德里

費倫巴治 3：2 利物浦

多蒙特 2：1 貝迪斯

波圖 4：1 拿玻里

朗斯 1：9 科木

燕豪芬 1：2 布魯日

RB萊比錫 2：3 曼城

布拉格斯拉維亞 1：2 阿仙奴

維京 4：1 沙巴FC