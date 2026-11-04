歐聯球評︱曼聯熱血反勝羅馬4點觀察　能否真正反彈還看心理層面

當曼聯在今晨的歐聯於17分鐘便落後到0：2時，大抵球迷又會想起馮堅成吧？但這一次終於不一樣，紅魔眾將在下半場知恥近乎勇，連入3球，主場以3：2反勝羅馬，取得近10場以來的首場勝利，主帥卡域克被炒險況相信可以紓緩一下。



歐聯︱卡域克領曼聯在落後兩球劣勢下，反勝羅馬。（路透社）

直接跳到結論，從這場勝仗可見，用人、戰術、陣式對如今的曼聯來說，都是其次，心態，才是最重要；譬如眾將願不願意多走一步，逼搶、盯人是否波到人到，有沒有贏波的自信與決心等等，總之都是從心理層面的。曼聯能否從今場勝仗谷底反彈，卡域克應該要在球員心理層面多下苦功，不能單靠球員某一場腎上腺爆發去取得勝利。

歐聯︱達洛治攻不銳、守不穩，今場曼聯所失第一球他責無旁貸。（路透社）

1.「毒瘤」達洛治攻不銳、守不穩 曼聯失第一球他責無旁貸

當然，排兵佈陣上，曼聯仍有進步空間，首先必須清除的「毒瘤」是達洛治（Diogo Dalot）。曼聯無論換了哪位主帥也好，不知為何這名葡萄牙守將的地位都穩如泰山，當然他能踢兩邊閘位，能力也很平均，是其優點，但他進攻時往往失諸交臂，防守時亦時有甩漏，今仗在11分鐘被羅馬翼鋒馬迪亞斯索利（Matías Soulé）先開紀錄，便是因為他推得太前，當球隊失去控球權後，他又趕不及回防，終被索利輕鬆射入。

歐聯︱根夏梅開二度領曼聯反勝羅馬。（路透社）

2. 麥比奧莫與根夏須同時上陣 控球技術了得對手難防

其次是要讓麥比奧莫及馬菲奧斯根夏同時上陣，其實上季他倆已擦出火花，今季卡帥不知為何寧願讓般奴費南迪斯打邊，也要收起根夏。當麥比奧莫與根夏兩人同時上陣時，由於兩人控球技術了得，活動範圍大，令對方守將難以防範。

歐聯︱根夏射入今場個人的第二球盡顯功架。（路透社）

根夏今仗梅開二度，第一球多得對方守將踢漏，令他可以接應般奴費南迪斯傳送近門射入；第二球則盡顯功架，首先他接應舒亞拉斯（Shea Lacey）稍為大力的傳送，仍做好第一腳控球（First touch），順勢殺入禁區；然後他在窄位勁射近柱，也令羅馬門將華斯基斯措手不及，在86分鐘完成「絕殺」。

歐聯︱曼聯隊長般奴費南迪斯。（路透社）

3. 般奴擺位至關重要 卡域克為遷就泰利文斯無好結果

不過，卡域克必須優先處理的，還是隊長般奴費南迪斯。卡帥季初一度為遷就新加盟的泰利文斯，讓他出任攻中，將般奴放到邊路，此舉令般奴踢得相當迷失。近兩仗，卡帥收起了泰利文斯，讓般奴重回中路，球隊表現好轉，周末的聯賽雖然以0：2不敵車路士，但其實製造了不少入球機會。

般奴今仗也很落力，但明顯未達最佳狀態，他今場主射12碼時，神情顯得不太有信心，結果真的被門將撲出，幸而有羅馬球員過早踏入禁區，令他獲重射機會，這一次他怒射左上角，似乎盡吐一口烏氣。

歐聯︱泰利文斯後備上陣，串演防守中場效果不錯。（路透社）

4. 泰利文斯改踢防守中場 與般奴、明奈分工較清晰合理

今場卡路士巴利巴（Carlos Baleba）51分鐘傷出，泰利文斯後備入替，角色卻是防守中場，而且墮到較後協助組織與防守，讓中場拍檔明奈在較前位置協助組織，這套中場分工比較清晰與合理，相信也是解決般奴與泰利文斯不能並存的方案。

歐聯︱卡域克賽後大讚麾下。（路透社）

卡域克賽後表示：「今晚的比賽很精彩。我必須高度讚揚球員，他們在我們需要的時候展現了應有的品格和實力。」他又語重心長地說：「作為一個團隊，我們展現出很強的韌性。球員會了解我，我當然也會了解他們，了解他們的性格，了解這（勝仗）對他們意味着什麼，以及他們願意付出什麼。」

曼聯周日英超於主場迎擊勁旅阿士東維拉，將是般奴等一眾紅魔球員，再次展現決心的時刻。