歐聯｜曼聯隊長首談與卡域克矛盾　般奴強調全力爭勝與保飯碗無關

歐聯聯賽階段第4輪，處於低谷的曼聯在半場落後兩球劣勢下絕地反擊，藉隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）命中十二碼，巴西射手馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）尾段梅開二度，主場3：2反勝意甲球會羅馬，終結近9場各項賽事不勝的尷尬紀錄。賽後般奴首度談及與主帥卡域克之間的「矛盾」，並澄清早前被貶後備的原因。



今仗曼聯絕境中起死回生，轉折點落在58分鐘，根夏殺入禁區遭侵犯博得十二碼，後交由般奴主射，雖然曼聯隊長首度操刀被羅馬門將Devis Vásquez救出，但VAR翻查發現防守方球員提早進入禁區解圍，球證示意重射。般奴第二次主射終操刀入網，為曼聯追成1：2。般奴的十二碼吹響曼聯反擊號角，紅魔鬼自始扭轉戰局。

根夏創造十二碼，般奴操刀射入，曼聯展開反撲。（路透社）

比賽末段根夏分別在83、86分鐘各入一球，就算這位梅開二度的功臣補時領第二面黃牌被逐，曼聯終以3：2反勝羅馬，飽受易帥傳聞的卡域克重壓下稍獲喘息。般奴賽後澄清，拚盡全力比賽與幫助卡域克保住帥位毫無關係，而是全隊都需要今場勝利，「我們不需要保住任何人的工作。球會需要這場勝利，球員也需要這場勝利。我們一直在努力擺脫目前的困境。」

曼聯上輪歐聯1：4慘負科木後，般奴在傳媒面前炮轟球隊戰術失當，矛頭直指主帥卡域克，而卡域克隨後在記者會上隔空反駁般奴的言論。般奴之後在曼聯對般尼茅夫一仗被貶後備，並在場邊坐足全場，引發外界猜測曼聯將帥決裂。般奴在今仗賽後首度回應與卡域克的關係，「關於我和教練之間發生的事情有很多傳聞，我們已經澄清誤會，但教練決定將我放在後備席上，是因為我表現不好。」

般奴強調：「這件事不會改變我對教練、工作人員以及球會每一位球員的信任，亦不會改變我贏得接下來每一場比賽的目標。」

般奴在曼聯硬撼車路士比賽中已經重回正選。（路透社）

般奴在贏得比賽後更在訪問時真情流露，脫口而出說了句粗口，嚇得亞馬遜Prime主持人Gabby Logan即時就其不雅用語向電視觀眾致歉。高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）賽前隨卡域克出席記者會時曾表示：「我們距離改變現狀，只差一場勝利」，賽後這位曼聯小將感覺如釋重負，「鬆了一口氣，我們早就需要這場勝利，希望我們能繼續保持下去。」