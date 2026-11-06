青奧2026｜港隊再添兩銅牌　文薈喬蘇籽童齊奪今屆第二面獎牌

在塞內加爾達喀爾（Dakar，又譯達卡）舉行的青年奧運會，香港隊再有進賬，兩名女將摘下今屆第二面獎牌。游泳代表文薈喬在女子50米蛙泳摘銅，蘇籽童則在乒乓女單銅牌戰力克日本球手松島美空。



文薈喬50蛙再添銅摘個人第二牌

在女子100米蛙泳摘銅後，文薈喬轉戰短途的50蛙，初賽游出32.30秒，以總成績第三名晉級。文薈喬在決賽游出32.04秒，以0.04秒之差不敵黎巴嫩泳手，奪得今屆青奧個人第二面銅牌，金牌則落在日本泳手石川真菜。

（港協暨奧委會提供）

港乒的黎騏豪與蘇籽童，在單打項目分別打入四強，分途爭牌。蘇籽童與新加坡的黎明映爭入決賽，蘇籽童先取首局，惟其後再失兩局，蘇籽童一度追成2：2平手，卻未能平反敗局，以2：4不敵對手，與日本的13歲球手松島美空爭銅牌。今仗戰情激烈，雙方得分梅花間竹，打成3：3平手，蘇籽童在關鍵的決勝局贏11：8，激戰1小時勝出摘銅。

黎騏豪在四強戰以1：4不敵哥倫比亞球手Emanuel Otalvaro，同樣落入銅牌戰，與韓國球手李承洙（Lee Seung Soo）交手，惜再負2：4無緣頒獎台。

（港協暨奧委會提供）

青奧2026港隊成績



金牌

潘浩然 武術男子太極全能



銀牌

黎騏豪／蘇籽童 乒乓混合雙打



銅牌

文薈喬 游泳女子100米蛙泳

文薈喬 游泳女子50米蛙泳

蘇籽童 乒乓女子單打

