羽毛球．韓國賽︱李卓耀復仇成功與吳英倫齊闖8強　伍家朗負真廷

韓國羽毛球公開賽，昨日（4日）香港3位男單代表李卓耀、吳英倫、伍家朗全數首圈過關，攜手晉身16強，今日再度分途出擊，力爭打入這項BWF超級500級別賽事半準決賽。



羽毛球．韓國賽︱李卓耀順利晉級8強。（資料圖片／Getty Images）

李卓耀韓國公開賽「復仇」成功 挫胡哲安晉男單8強

李卓耀在男單首圈僅以35分鐘輕取印尼小將普拉迪斯卡（Prahdiska Bagas Shujiwo）後，16強重遇中國20歲球手胡哲安。二人上一個星期才在法國公開賽對陣，同樣是16強階段，當時李卓耀在領先一局下，遭胡哲安連贏兩局反勝，今次結局卻不一樣。

首局初段雙方多次戰至平手，胡哲安在技術暫停時以11：10領前一分，李卓耀隨即連拿5分反超前15：11，並一路將優勢帶到局尾，以21：17先下一城。第二局輪到胡哲安在中段稍為拉開比數，並以21：14扳平局數。決勝第三局，李卓耀在1：2時一口氣連取11分，反超前12：2，以較大差距的21：7再贏一局，2：1擊敗中國球手入8強。李卓耀再過一關，明早會跟中華台北球手王柏崴爭入準決賽。

羽毛球．韓國賽︱吳英倫同樣成功再過一關。（資料圖片／Getty Images）

吳英倫打足3局反勝李佳豪 下場與真廷爭入準決賽

今個球季愈戰愈勇的吳英倫（Jason），首輪與韓國的金秉在打足3局過關後，16強對手是首圈勇挫3號種子奈良岡功大的中華台北球手李佳豪。今場兩位年輕球手對戰，吳英倫以19：21先失第一局，不過Jason隨即還以顏色，第二局早段拉開7：2、12：2，終以一局21：13追平。決勝第三局，吳英倫再次在局初建立優勢，由4：1開始一路稍為領前，11：5技術暫停後再連得3分，拋離至14：5，李佳豪嘗試力追無果，吳英倫以21：11再勝一局，以局數2：1反勝晉身8強。

羽毛球．韓國賽︱伍家朗16強力戰負真廷。（資料圖片／Getty Images）

伍家朗力戰負真廷 8強無緣再演「香港打吡」

港隊「大師兄」伍家朗首圈與6號種子渡邊航貴激戰3局反勝後，今輪再遇硬仗，跟前世界排名第二的真廷（Anthony Ginting）對戰。這位印尼名將過去兩年飽受傷患困擾出賽次數大減，世界排名暴跌至67位。不過今場兩位沙場老將對碰，還是印尼球手佔盡上風，伍家朗以15：21、16：21直落兩局落敗止步。

較為可惜的是，伍家朗、吳英倫同處上線第二小區，吳英倫擊敗李佳豪後，今場伍家朗若能勝真廷，兩位香港球手便會在8強再次上演「香港打吡」。如今願望成空，吳英倫要跟真廷爭入4強。Jason在2024年香港公開賽8強爭面對這位印尼好手，當時以1：2落敗。

今年9月的中國羽毛球大師賽，吳英倫、李卓耀包辦冠、亞軍。（Getty Images）

相隔兩年，今日的吳英倫已變得更成熟自信，絕對有力與真廷一較高下。今年9月中國羽毛球大師賽，吳英倫一路勇闖決賽，最終擊敗「師兄」李卓耀，首度在超級750級別賽事封王。近期他和李卓耀均狀態甚勇，二人在今次分別處於上、下半區，假如之後分別順利再過兩關，可望在決賽再次對戰。