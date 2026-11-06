足球｜拜仁慕尼黑與哈利卡尼達成協議續約至2029年

德甲班霸拜仁慕尼黑周四（5日）宣布，與新科金球獎得主、英格蘭隊隊長哈利卡尼（Harry Kane）續約至2029年6月30日，較原合同延長兩年。



現年33歲的哈利卡尼不久前首獲金球獎。他於2023年8月從英超熱刺轉會至拜仁，迄今已代表球隊出戰161場正式比賽，攻入156球。

拜仁中鋒哈利卡尼。（Getty Images）

哈利卡尼在球會聲明中表示：

我在拜仁有家的感覺。

他表示，自己和家人在慕尼黑生活得十分幸福，希望繼續隨球隊贏得更多冠軍。

拜仁負責體育事務的董事艾比爾（Max Eberl）表示，此次續約為球會未來的陣容規劃提供了保障，哈利卡尼將繼續在球隊建設和發展中發揮重要作用。

哈利卡尼率拜仁慕尼黑奪下德國超級盃冠軍。（Reuters）

加盟拜仁以來，哈利卡尼已隨隊獲得兩次德甲冠軍、一次德國盃冠軍和兩次德國超級盃冠軍。在2023/24、2024/25和2025/26賽季，哈利卡尼分別以36球、26球和36球成為德甲最佳射手，是聯賽歷史上首位在參加德甲的前三個賽季均獲此殊榮的球員。

哈利卡尼還創造了多項進球紀錄。他僅用104場正式比賽便為拜仁攻入100球，又在個人第98場德甲比賽中達到聯賽百球里程碑，成為德甲歷史上最快取得100個進球的球員。

他在2023/24和2025/26賽季兩次獲得歐洲金靴獎，並當選2026年德國足球先生。今年夏天，他還以隊長身份幫助英格蘭隊獲得2026世界盃季軍。