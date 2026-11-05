足球｜亞洲盃延期打亂計劃　日本隊主帥森保一料提前年底離任

亞洲盃足球賽延期到2027年底舉行，原定明年年初帶隊參加亞洲盃後卸任的日本主教練森保一可能提前離隊。他周三（11月4日）在公布日本11月中去新加坡參加友誼賽的大名單時說，自己將「接受現實」。



由於沙特阿拉伯安全風險增加，亞洲足協周二（3日）宣布將原定明年1月在當地舉行的亞洲盃延期到明年12月。

日本足總原本計劃好在亞洲盃後，森保一將退位，由現任日本23歲以下（U23）國家隊主帥大岩剛接掌帥位，但隨着賽事推遲，日本媒體報道，森保一可能會在今年年底就提前離任。

日本足球隊下一任主帥大岩剛。（Getty Images）

作為日本國家隊歷史上執教時間最長的主教練，森保一指出，日本足球的發展遠比他個人的去留更為重要。

森保一：接受現實 做好眼前工作

他說：

如果亞洲盃如期舉行，我一定會全力以赴，爭取在七場比賽中奪得冠軍；但與此同時，即便賽事未能如期進行，這七場比賽的機會也並不會就此真正『消失』。

「如果那七場比賽能夠重新安排，那麼新的教練團隊在展望下一屆世界盃時，便能充分利用這些比賽機會。」

「我只好接受現實，並盡我所能做好眼前的工作。」

日本足球總會技術總監山本昌邦在記者會上，拒絕就森保一的任期做進一步說明，只透露教練組交接的具體時間，會由日本足總內部決定。

日本將在新加坡對巴西和巴拉圭

不過新加坡球迷依然可以看到森保一帶隊訪星，在國家體育場參加11月14日和巴西重演世界盃32強對碰，以及11月17日對巴拉圭的「瑞穗藍色挑戰——新加坡加冷足球系列賽」（Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series Singapore）。

森保一說，亞洲盃的推遲並未影響他為對陣巴西和巴拉圭的比賽所選定的陣容。

在今年的世界盃上，安察洛堤（Carlo Ancelotti）領軍的巴西憑藉補時階段的一個入球，以2：1擊敗日本，將其擋在16強賽之外。

日本隊2026世界盃陣容。（路透社）

這次異地再戰，森保一徵召了效力於阿士東維拉的門將鈴木彩艷和效力於水晶宮的中場球員鎌田大地等名將。此外，他還時隔五年多再次徵召效力於高雲地利的翼鋒坂元達裕。

效力於摩納哥的主將南野拓實因傷缺席世界盃後，此次重返國家隊。

雖然在世界盃輸給巴西，不過去年10月，日本在東京的友誼賽中首次擊敗巴西。

森保一說：

若想讓日本隊成為一支能夠贏得世界盃的球隊，我們需要提高對陣南美球隊時的勝率。

除了本月的比賽外，日本原定於12月30日在大阪進行一場亞洲盃熱身賽，對手尚未確定。不過隨着亞洲盃延期，山本昌邦無法確認這場比賽是否還能如期舉行。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】