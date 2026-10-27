金球獎2026｜哈利卡尼無大賽冠軍照獲獎　單季轟73球史上僅次美斯

第70屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮10月26日晚上在英國倫敦舉行。金球獎創辦70年來首次移師法國巴黎境外，在倫敦出生的英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）親手接過象徵球壇個人最高榮譽的金色球型獎座。自2001年奧雲（Michael Owen）奪獎以來，英格蘭足壇足足苦等25年，迎來新一代金球先生。



33歲首奪金球獎的哈利卡尼在頒獎禮上發言：「老實說，我激動得說不出話來。在自己家鄉倫敦捧起這座獎盃，一切都變得無比特別。」

哈利卡尼在出生地倫敦捧起金球獎。（路透社）

發言中，哈利卡尼除了感謝目前效力的拜仁慕尼黑隊友、正抱病休養的主帥高柏尼（Vincent Kompany）以及英格蘭國家隊戰友外，他將講辭最深情一段，留給栽培他成長、目前正處於谷底的熱刺，「我必須衷心感謝熱刺。我11歲就來到那裏，如果沒有熱刺，不會有今天的我。在熱刺經歷過的所有起落，都是成就我這一刻的養分。」

哈利卡尼的捧盃之路，遠比同儕巨星崎嶇。2023年夏天，當哈利卡尼以30歲之齡決定告別熱刺，職業生涯正式賽事錦標一欄依然是尷尬的「零」。為擺脫「無冠魔咒」，他毅然赴德甲加盟拜仁慕尼黑，然而加盟後首個賽季，球隊竟罕見的四大皆空。直到2024／25球季，31歲的哈利卡尼協助拜仁重奪德甲，生涯才首度獲得重要團隊冠軍。

哈利卡尼直至31歲仍是「無冕之王」。（路透社）

單季狂轟73球 僅次美斯82球紀錄

哈利卡尼在2025／26球季迎來生涯巔峰，代表拜仁與英格蘭隊在各項賽事合共攻進73個入球，毫無懸念在金球獎頒獎禮上兼獲武勒獎（金靴獎）。歐洲頂級聯賽歷史上，僅阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在2011／12球季創下的82球紀錄較哈利卡尼更多。卡尼上季為英格蘭射入12球，包括世界盃上的6球，將他保持的英格蘭國家隊累積入球紀錄改寫至91球。

哈利卡尼上季累積射入73球，歷史上僅次美斯。（路透社）

《法國足球》評審準則明確將球員的個人表現，尤其是在重要時刻改變球賽的能力和影響力置於首位，團隊榮譽次之。哈利卡尼上季隨拜仁實現德甲、德國盃、德國超級盃「本土三冠」，但歐聯、世界盃均準決賽止步。他的金球獎主要對手、西班牙天才球星耶馬（Lamine Yamal）手握世界盃冠軍，不過耶馬在巴塞全季射入24球，遠遠不及哈利卡尼在拜仁慕尼黑的61球。

哈利卡尼上季雖僅獲國內聯賽三冠，但憑出色的入球效率打動金球評審團。（路透社）

金球獎評選過往多數與同一年度舉行的國際或洲際大賽，以至歐聯綑綁，近20年內僅美斯在2010、2012、2019年，以及葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在2013年，以當季缺少洲際大賽冠軍的情況下奪獎。哈利卡尼成為金球獎歷史上最新一位在球季內未贏得任何球會或國家隊錦標的得主。