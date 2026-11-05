41歲的足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo），宣布從葡萄牙國家隊中退役，告別23年足球國際賽生涯。



C朗拿度突上載影片宣布從葡萄牙退役，結束23年國家隊生涯。（Getty Images）

C朗232次為葡萄牙上陣入146球 兩者皆為男足世界紀錄

C朗拿度232次為葡萄牙成年男足國家隊上陣，攻入146球，兩者均是葡萄牙國家隊以及男子足球世界紀錄。他在國家隊最大成就，為2016年隨隊贏得歐洲國家盃，可惜6度挑戰世界盃均未成功。C朗亦先後在2018/19、2024/25兩度帶領葡萄牙贏得歐國聯冠軍。

2016年葡萄牙贏得歐洲國家盃，是C朗拿度在國家隊最重大成就。（Getty Images）

國際賽周中途離營 被罰停賽仍未言棄 曾承諾「尚有機會好好告別」

未能贏得世界盃，無損C朗在國家隊的重要性和地位，然而對上一個國際賽周期，他在歐國聯賽事葡萄牙2：1作客勝挪威一仗，全程未獲派上陣，身為隊長的C朗賽後直接返回更衣室，未與隊友一起向遠赴挪威的球迷致謝，之後更在中途突然離營。他之後以長文解釋自己這樣做的理由，並向球迷致歉，同時不點名炮轟主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）違反承諾。

歐國聯賽事葡萄牙2：1作客勝挪威一仗，C朗全程未獲派上陣。（Getty Images）

葡萄牙足總不得不循例罰他停賽和小額罰款，當時C朗仍堅持自己「不會就此退出國家隊」，向球迷大派定心丸「我們一定能夠好好道別」。然而他周四（5日）突然在社交媒體上載一段影片，宣布從葡萄牙國家隊中退役，並在影片中留言稱：「葡萄牙會常在我心」（Portugal will always be in me）。

C朗在影片中稱，「給葡萄牙國民：今天是時候讓我將國家隊7號球衣交出來。我從不覺得這件球衣是屬於我一人，但過去23年來，我擁有穿上它的權利和責任，捍衛它和帶着他伴隨我去到全世界各地的球場。」

「今天是時候交棒給未來。這不是容易的決定，因為有些決定不能單靠腦袋，還要用心去作出。一段從2003年8月開始展開、永遠改變我一生的旅程，來到終點。」

明日（6日）葡萄牙將公布11月歐國聯對丹麥和威爾斯兩仗的大軍名單，葡萄牙足總已為C朗退出國家隊發聲明，指出「必定會為C朗安排告別賽」，讓球迷和國民好好向這位一代傳奇告別。