WTT法蘭克福賽｜國乒內訌　王楚欽0：3負溫瑞博　梁靖崑同告出局

2026年WTT法蘭克福冠軍賽，當地時間周四（5日）續戰，中國隊王楚欽在男單16強賽中以0：3不敵隊友溫瑞博，16強止步。



首局，王楚欽一度以4：2領先，雙方隨後多次打和。王楚欽在7：6領先時連丟5分，以7：11先失一局。第二局，溫瑞博開局取得4：1的優勢，並以10：6拿到局點。王楚欽追回兩分後，仍以8：11再失一局。

中國乒乓年輕小將溫瑞博。（新華社）

第三局，王楚欽開局取得2：1領先，但溫瑞博此後逐漸拉開分差。王楚欽在追至6：8後連丟3分，以6：11告負。全場比賽耗時23分37秒。

王楚欽是今站比賽男單4號種子，此前缺席了中國大滿貫賽和蒙彼利埃冠軍賽，本次在法蘭克福時隔一個多月重返國際賽場。

當日其他男單比賽中，梁靖崑以2：3不敵巴西選手卡達雲奴（Hugo Calderano），向鵬以1：3負於德國選手法蘭斯卡（Patrick Franziska），均止步首輪。上一站蒙彼利埃冠軍賽男單冠軍、韓國選手張禹珍以1：3不敵德國選手杜達（Benedikt Duda），同樣無緣16強。

女單首輪，中國隊蒯曼、陳熠均以3：0獲勝，分別淘汰美國選手王艾米和德國選手紐曼（Josephina Neumann），晉級16強。

本站比賽是本賽季最後一站WTT冠軍賽，設男、女單打兩個項目，將於周日（8日）結束。