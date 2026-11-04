WTT法蘭克福冠軍賽｜王楚欽休戰36天復出首圈獲勝：希望多撐幾場

王楚欽休戰36天，沒有熱身賽緩衝，落地德國未足一天便要提拍上陣，中國乒乓球「一哥」重重考驗下迎來復出首秀。WTT法蘭克福冠軍賽男單首圈，王楚欽以11：7、14：12、11：9直落三局擊敗丹麥球手連特（Anders Lind），順利闖入16強。



連特曾在2024中國大滿貫及今年7月的美國大滿貫中兩度以3：1擊敗王楚欽，美國站更曾打出單局11：2的懸殊比分。

連特曾兩度擊敗王楚欽。（WTT）

今仗連特開局5：1領先，王楚欽追至5：7時打出一波6：0攻勢，以11：7先拔頭籌。次局王楚欽在關鍵分階段挽救一個局點，刁時後以14：12險勝。末局王楚欽取得6：1優勢，但在中段出現起伏，被連特反超前9：7。期間坐在場邊的主教練王皓叫暫停叮囑相持細節。王楚欽最後連取4分，以11：9終結賽事。

WTT法蘭克福冠軍賽男單32強，王楚欽3：0連特。（微博@WTT世界乒聯）

賽後王楚欽直言連特難戰勝：「每一次跟他打都非常難受，我對他的打法風格還是有些不適應。很久沒有比賽，這是我今次賽事第一場球，心裏肯定非常沒底。」

勝利對於長期身處風口浪尖的王楚欽而言格外重要。今年9月名古屋亞運會，他三線作戰殺入決賽，卻在男團、男單及混雙決賽接連受挫，收穫3面銀牌。當時混雙決賽末段，王楚欽屢次撫摸左肩，神情痛苦，賽後直言身心疲累。亞運過後，他因傷退出WTT中國大滿貫與蒙彼利埃冠軍賽。

王楚欽表示目前身體狀況尚未完全恢復：「我覺得一切都還在摸索狀態，但是既然選擇參賽，肯定全力以赴，希望多撐幾場。」

今年9戰WTT男單賽事，王楚欽僅年初新加坡大滿貫收穫冠軍，另外在ITTF澳門世界盃奪金。兩項賽事取得大量分數，但由於王楚欽在多項大賽戰績不佳或缺席，世界排名因此受到影響，最新以6157分排第四位。日本球手松島輝空以8230分排第一，法國球手菲歷斯勒邦、日本另一球手張本智和分列第二、三位。