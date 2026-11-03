WTT蒙彼利埃冠軍賽｜無人躋身準決賽　新華社：國乒男隊怎麼了？

2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）蒙彼利埃冠軍賽收官，韓國選手張禹珍斬獲WTT冠軍賽男單冠軍，而中國男乒五人參賽、三人進八強後止步，無人躋身準決賽。官媒新華社在2日發表題為「國乒男隊怎麼了？」的長文指出，國乒男隊的新老交替陣痛客觀存在。



法國蒙彼利埃舉行的WTT冠軍賽蒙彼利埃站中，中國選手林詩棟3比4不敵瑞典選手莫雷加德，無緣準決賽。（新華社）

在法國蒙彼利埃舉行的WTT冠軍賽蒙彼利埃站男子單打四分之一決賽中，中國選手周啟豪3比4不敵德國選手弗蘭齊斯卡，無緣準決賽。（新華社）

文章稱，如今男子乒壇多極化格局已然形成，世界排名前列的選手實力差距不斷縮小；七局制較量中，心態與關鍵分往往成為取勝要素。

從隊伍內部看，國乒男隊正處在巴黎奧運會週期後的新老交替期。王楚欽受傷病影響缺席多站賽事；林詩棟也是帶傷出戰；向鵬、溫瑞博、陳垣宇等年輕隊員具備潛力，但大賽歷練不足。目前男單世界前十中，國乒僅有王楚欽、林詩棟兩人，一旦主力缺陣，梯隊能力不足的短板便會暴露。

文章稱，一場失利不足以定義一支隊伍，需要警惕的是將惜敗歸結為偶然因素。蒙彼利埃賽場敲響的警鐘，已暴露出隊伍亟待補齊的短板：關鍵分的處理和把握能力、核心主力缺陣時的梯隊支撐。

國乒男隊的新老交替陣痛客觀存在，但隊伍的底子、教練團隊的執教能力、隊員逆境拼搏的精神依舊穩固。運動員即刻轉戰法蘭克福，參加本賽季最後一站冠軍賽。密集的賽程將考驗所有運動員的調整能力，更考驗國乒隊伍將經驗教訓轉化為競技實力的能力。