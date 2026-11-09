英超｜曼聯4：4逼和阿士東維拉　排第18續陷降班區

英超於當地周日（11月8日）舉行賽事，40年來首陷降班區的曼聯，以4：4逼和阿士東維拉，不至於3分全失，但未能脫離降班區。賽後曼聯以10戰8分排第18，多包尾的水晶宮1分；阿士東維拉則以10戰13分升上第10。



上半場僅2分鐘，艾利臣愛德華（Alysson Edward）在約翰麥甘尼（John McGinn）助攻下入球，為維拉先開紀錄。短短2分鐘後，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）建功擴大領先優勢。至16分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）命中12碼，為曼聯追回一球。於44分鐘，泰利文斯（Youri Tielemans）接應馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）傳球建功，兩軍半場打成2：2。

換邊後，約翰麥甘尼於48分鐘憑藉12碼破網，助維拉再度領先。5分鐘後，哥列斯卡（Leon Goretzka）在尼高拉斯積遜助攻下入球，維拉領先至4：2。

補時2分鐘，約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）建功。5分鐘後，柏德列多古（Patrick Dorgu）取得入球，為曼聯保住1分。