英超︱利物浦作客挫水晶宮重返前四　白禮頓又贏一場壓曼城升次席

英超第10輪周日有4場賽事同時舉行，今季表現出色的白禮頓主場2：0擊敗10人應戰的賓福特，超越今輪落敗的曼城升上第二位。利物浦作客挫水晶宮，同樣全取3分，加上車路士作客負新特蘭，紅軍以18分重返前四。



英超︱利物浦作客擊敗水晶宮，重返前四。（路透社）

周日英超今輪賽果

白禮頓 2：0 賓福特

水晶宮 1：3 利物浦

新特蘭 1：0 車路士

葉士域治 1：2 般尼茅夫



英超︱麥亞里士打為利物浦先開紀錄。（路透社）

利物浦作客勝水晶宮 域斯取得今季英超聯賽第一個入球

利物浦周中歐聯2：3作客負費倫巴治，主帥伊拉奧拿在正選收起多員前線主力，吃下今季在這項歐洲球會賽事首敗。周日英超作客水晶宮伊沙克、域斯等主將悉數復任正選，40分鐘利物浦把握一次死球機會先開紀錄。蘇保斯拉爾開出罰球，麥亞里士打遠柱接應頂入，紅軍半場領先一球返入更衣室。

英超︱域斯射入個人今季英超第一球。（路透社）

主隊水晶宮不乏進攻機會，但利物浦門將艾利臣表現出色屢救險球，戰至下半場64分鐘，巴高拿在禁區內找到域斯，德國中場右腳掃入，射入個人今季英超第一球。利物浦領先至2：0。89分鐘域斯近門助攻伊沙克，這位瑞典射手為紅軍射成3：0。補時5分鐘水晶宮憑一記十二碼「破蛋」，利物浦仍以3：1作客獲勝，並以18分升上聯賽榜第四位。

英超︱白禮頓英超又贏一場，升上聯賽榜次席。（路透社）

白禮頓主場挫十人賓福特 升上英超榜第二位

「少帥」靴斯拿領軍的白禮頓，持續表現出色，今輪主場對賓福特上半場僅15分鐘便由迪亞高高美斯先開紀錄，客軍更因箭頭伊戈泰亞高23分鐘領紅，剩下10人應戰，柏斯高哥斯42分鐘操刀主射十二碼中鵠。雖然白禮頓在下半場未添紀錄，但順利以2：0再贏一場，全取3分後超越曼城，以22分升上第二位。

英超︱車路士作客負新特蘭。（路透社）

榜尾新特蘭主場擊敗車路士 將稍後作賽的曼聯擠落第19位

原本排第四位的車路士，作客榜尾的新特蘭，今場一班藍軍球星進攻全面「啞火」，新特蘭在上半場博得十二碼，黑貓中場安素拿菲爾（Enzo Le Fée）操刀為球隊射成1：0。結果新特蘭憑這個入球一箭定江山，一球小勝藍軍，並成功擺脫榜尾位置，以8分升上第18位，將周日稍後對維拉前的曼聯擠至第19位。

般尼茅夫作客2：1擊敗葉士域治，以15分排第7位，葉士域治以11分排第14。