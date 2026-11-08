曼聯對維拉前墮降班區　卡域克未獲保證留任：要發生的事總會發生

曼聯今季在卡域克帶領下，表現令人失望，9輪英超聯賽只曾得1勝，周日主場對阿士東維拉前，僅以7分排第18位，身處降班區。兩星期前在主場奧脫福0：3大敗予般尼茅夫後，曾盛傳會被辭退的卡域克，終獲曼聯管理層給予機會留任。不過當被問到他有否獲告知下個星期是否仍為曼聯主帥，卡域克直言：「沒有」。



曼聯主帥卡域克。（路透社）

曼聯聯賽0：3敗予般茅後，曾盛傳曼聯會聘請艾迪賀維（Eddie Howe）或拿高士文（Julian Nagelsmann）接手。獲留任之後，曼聯在之後一輪作客0：2再負車路士，但表現大有改善，並隨即在周中歐聯對羅馬一仗，半場落後0：2的劣勢下，下半場連入3球反勝，取得近10場比賽首場勝仗。這場熱血反勝到底是否曇花一現，今晚對維拉一仗自有分曉。

卡域克堅信曼聯正往正確方向前行。（路透社）

周六諾定咸森林擊敗曼城全取3分，曼聯由第17跌至第18位，身處降班區。今場假如未能全取3分，繼續處於聯賽榜最低3個位置，外界估計曼聯管理層很大機會趁未來兩星期的國際賽周期間易帥。當卡域克被問到，有否獲會方告知下星期會否仍在執教曼聯，他回應說：「沒有，只是如常繼續領軍。」

曼聯歐聯熱血反勝羅馬。（路透社）

卡域克未獲管理層保證帥位：「要發生的事情，總會發生」

卡域克坦言：「要發生的事情，總會發生。」他不願多談自身，隨即轉移話題到比賽上，「我很期待下一場比賽，再次在主場作戰。球迷都充滿期待，我們必須回報這份支持。」今輪英超後踏入國際賽周，為期兩周的球會休息期，卡域克沒打算休假陪伴家人，「我們下星期絕對會訓練，然後或許在周末休息。我們會再看看進度，視乎誰留隊，誰跟操，以及他們有什麼需要。」

曼聯隊長般奴費南迪斯。（路透社）

卡域克亦強調，隊長般奴費南迪斯已將二人的一切不快拋諸腦後，同時指出球隊內部一定會不停有對話，「有時是個別球員，有時是全隊，我們總是會有討論，至於談話內容，我不會公開。」卡域克強調，「我認為我們正向着正確方向邁進，又般奴對球隊和球會的付出，在我而言都是毋庸置疑的。」他再次讚揚，「今個星期他再次用行動證明這點，他的表現已告訴一切。般奴一如往常地優秀。」