上海直擊Nike七度參展進博會 以創新引領運動未來 深化大眾連結
連續第二年前往上海現場直擊Nike在中國國際進口博覽會（下稱CIIE）參展，品牌繼續以創新運動科技啟發世界，Nike集團副總裁、大中華區總經理Cathy Sparks全球首度開箱結合Radical Airflow科技的越野跑鞋ACG Pegasus Trail及路跑鞋Pegasus Plus 2，無疑是一大驚喜；Nike比賽日競速鞋矩陣Apex、Alphafly 4和Swooshfly首度於中國全員亮相，以及最新混合訓練系列Nike Hybrid，也成為現場一大焦點。
01體育上海直擊
Nike連續第七年參與CIIE，今年繼續覆蓋五大範疇，包括跑步、籃球、訓練、戶外（ACG）及Radical Airflow，其中跑步依然是Nike自1964年由Phil Knight和Bill Bowerman創辦以來的重點。
跑鞋矩陣新成員Apex與Swooshfly，今年聯同早前已經上市的Alphafly 4在CIIE亮相。Apex的部件拆解相當矚目，因為這雙Nike最頂級的競速比賽鞋，採用破天荒的零足跟差設計，配合40毫米厚度的全新競速專用ZoomX LT泡棉中底，前掌位置更有雙層Air Zoom單元堆疊式結構。Nike旗下運動員Andreas Almgren早前在紐約出戰人生初馬，憑腳下一雙Apex一舉奪冠，成為賽事三十年來首位歐洲冠軍跑手。
Apex無疑是最頂尖的高手限定賽鞋，對於一般跑手而言有點遙不可及，Nike另一跑鞋新成員Swooshfly便貫徹「只要你有身體，你就是運動員」的品牌哲學，以普羅大眾為市場定位，為第一次出戰馬拉松的跑手提供更高舒適度與穩定性。
Nike鞋款負責人Ryan Shi與《01體育》談到最新的跑鞋矩陣：「不只是最頂尖的精英跑手，一般普羅大眾也愈來愈重視速度，一雙更輕巧回彈同時不失舒適度和美感的跑鞋，能夠帶領大家快速且安全完成比賽，正是大家所需要的。」
Swooshfly以全新SkyX超臨界泡棉製造中底，內嵌定制碳纖維板Flyplate，讓普羅大眾都能擁有突破速度的利器，Ryan Shi補充：「由田徑場、路跑甚至越野跑，我們希望所有跑手都能安心地達到個人目標。認真解決各類型跑手的不同需要，正是我們改革整個比賽鞋矩陣的核心思想。」
除了全新的比賽日競速鞋陣容，Nike Running亦帶來Nike FIT功能性科技系統，四大功能包括DRI-FIT速乾科技、AERO-FIT暢風科技、THERMA-FIT鎖熱科技及STORM-FIT風雨防護科技，讓跑者在不同天氣之下訓練，仍能保持舒適體感。
CIIE的另一重點是Nike Training。Nike Hybrid系列回應了近年深受運動員歡迎的混合訓練大潮流，兩大型號鞋款Nike Hybrid RN及Hybrid Fly兼顧用家經常在跑步、重訓和動態動作之間不斷切換的運動習慣，並全面覆蓋由訓練到比賽的需要。Nike運動員朱芳今年現身CIIE，作為女子混合訓練亞洲第一人，她認為Hybrid RN正好切合其訓練所需：「Hybrid RN對我來說十分方便。因為很多鞋子都無法兼顧跑步和重訓，我們訓練時要帶兩對鞋，但Hybrid RN的ReactX泡棉和前掌Air Zoom氣墊既能應付跑步，穩定的外底也有助我們完成重量訓練。」朱芳對於Hybrid Fly的輕巧也非常驚喜：「一穿上腳的感覺非常輕，而且鞋底非常抓地，鞋子亦有碳板、ZoomX泡棉及Air Zoom氣墊，有利跑步。另一個令我喜歡之處就是鞋子很『包腳』，沒有多餘空間，做任何動作都很穩定。」
除了Hybrid RN和Hybrid Fly，Nike Air Zoom Hyperslide也是Nike Training的另一亮點。這對恢復拖鞋由Nike與Hyperice共同合作研發，將全掌Nike Air Zoom緩震與Hyperice加熱、振動按摩科技結合，可拆卸Hyperslide Pod提供三檔加熱與三檔振動選擇，以針對性的熱敷和按摩讓運動員室比賽或訓練後放鬆雙足。Air Zoom Hyperslide與去年在CIIE大放異彩的Nike Mind可說是互相輝映，後者以鞋底22個獨立泡棉節點刺激足底，激活大腦α波活動，幫助運動員在比賽前進入「心流準備狀態」，Nike Mind搭配Air Zoom Hyperslide，正好覆蓋整個訓練周期。
至於其他範疇，透過工程化氣流設計協助運動員降溫的Radical Airflow科技，今年全面延伸至各類產品，Nike集團副總裁、大中華區總經理Cathy Sparks全球首度開箱「Radical Airflow版本」的越野跑鞋ACG Pegasus Trail及路跑鞋Pegasus Plus 2，便為CIIE帶來最大驚喜；展區內還有Radical AirFlow Hoodie、Radical AirFlow LS Racing Top及Radical AirFlow Hat，都是Nike最新研發。
Nike Basketball的三款全新籃球鞋G.T. Flight、G.T. Force及G.T. Uptempo也是首次於CIIE亮相；ACG方面，越野跑鞋ACG Picklejus、Misery Ridge系列防風防水外套及Trail Vision訓練裝備同樣是最新產品。