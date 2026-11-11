上海直擊Nike七度參展進博會　以創新引領運動未來　深化大眾連結

連續第二年前往上海現場直擊Nike在中國國際進口博覽會（下稱CIIE）參展，品牌繼續以創新運動科技啟發世界，Nike集團副總裁、大中華區總經理Cathy Sparks全球首度開箱結合Radical Airflow科技的越野跑鞋ACG Pegasus Trail及路跑鞋Pegasus Plus 2，無疑是一大驚喜；Nike比賽日競速鞋矩陣Apex、Alphafly 4和Swooshfly首度於中國全員亮相，以及最新混合訓練系列Nike Hybrid，也成為現場一大焦點。

01體育上海直擊



Nike連續第七年參與CIIE，今年繼續覆蓋五大範疇，包括跑步、籃球、訓練、戶外（ACG）及Radical Airflow，其中跑步依然是Nike自1964年由Phil Knight和Bill Bowerman創辦以來的重點。

Nike連續七年在中國國際進口博覽會參展，Nike Running是重點之一。（公關提供）

跑鞋矩陣新成員Apex與Swooshfly，今年聯同早前已經上市的Alphafly 4在CIIE亮相。Apex的部件拆解相當矚目，因為這雙Nike最頂級的競速比賽鞋，採用破天荒的零足跟差設計，配合40毫米厚度的全新競速專用ZoomX LT泡棉中底，前掌位置更有雙層Air Zoom單元堆疊式結構。Nike旗下運動員Andreas Almgren早前在紐約出戰人生初馬，憑腳下一雙Apex一舉奪冠，成為賽事三十年來首位歐洲冠軍跑手。

Nike Apex是品牌旗下最頂尖競速比賽鞋。（楊宇翹攝）

Nike旗下運動員Andreas Almgren早前在紐約出戰人生初馬，憑腳下一雙Apex一舉奪冠。（公關提供）

Nike Alphafly 4。（公關提供）

Apex無疑是最頂尖的高手限定賽鞋，對於一般跑手而言有點遙不可及，Nike另一跑鞋新成員Swooshfly便貫徹「只要你有身體，你就是運動員」的品牌哲學，以普羅大眾為市場定位，為第一次出戰馬拉松的跑手提供更高舒適度與穩定性。

Nike鞋款負責人Ryan Shi與《01體育》談到最新的跑鞋矩陣：「不只是最頂尖的精英跑手，一般普羅大眾也愈來愈重視速度，一雙更輕巧回彈同時不失舒適度和美感的跑鞋，能夠帶領大家快速且安全完成比賽，正是大家所需要的。」

Nike Swooshfly針對普羅大眾市場，專為第一次出戰馬拉松比賽的跑手而設。（楊宇翹攝）

Nike Swooshfly針對普羅大眾市場，專為第一次出戰馬拉松比賽的跑手而設。（楊宇翹攝）

Swooshfly以全新SkyX超臨界泡棉製造中底，內嵌定制碳纖維板Flyplate，讓普羅大眾都能擁有突破速度的利器，Ryan Shi補充：「由田徑場、路跑甚至越野跑，我們希望所有跑手都能安心地達到個人目標。認真解決各類型跑手的不同需要，正是我們改革整個比賽鞋矩陣的核心思想。」

除了全新的比賽日競速鞋陣容，Nike Running亦帶來Nike FIT功能性科技系統，四大功能包括DRI-FIT速乾科技、AERO-FIT暢風科技、THERMA-FIT鎖熱科技及STORM-FIT風雨防護科技，讓跑者在不同天氣之下訓練，仍能保持舒適體感。

STORM-FIT提供風雨防護功能。（公關提供）

DRI-FIT提供速乾功能。（公關提供）

AERO-FIT提供暢風功能。（公關提供）

THERMA-FIT提供鎖熱功能。（公關提供）

CIIE的另一重點是Nike Training。Nike Hybrid系列回應了近年深受運動員歡迎的混合訓練大潮流，兩大型號鞋款Nike Hybrid RN及Hybrid Fly兼顧用家經常在跑步、重訓和動態動作之間不斷切換的運動習慣，並全面覆蓋由訓練到比賽的需要。Nike運動員朱芳今年現身CIIE，作為女子混合訓練亞洲第一人，她認為Hybrid RN正好切合其訓練所需：「Hybrid RN對我來說十分方便。因為很多鞋子都無法兼顧跑步和重訓，我們訓練時要帶兩對鞋，但Hybrid RN的ReactX泡棉和前掌Air Zoom氣墊既能應付跑步，穩定的外底也有助我們完成重量訓練。」朱芳對於Hybrid Fly的輕巧也非常驚喜：「一穿上腳的感覺非常輕，而且鞋底非常抓地，鞋子亦有碳板、ZoomX泡棉及Air Zoom氣墊，有利跑步。另一個令我喜歡之處就是鞋子很『包腳』，沒有多餘空間，做任何動作都很穩定。」

Nike運動員朱芳分享Hybrid RN的著用經驗，她最喜歡這雙訓練鞋夠方便，一雙鞋子兼顧跑步與其他多向及重量訓練。（楊宇翹攝）

Nike Hybrid Fly以競賽為定位。（楊宇翹攝）

Nike Hybrid RN應付日常訓練。（楊宇翹攝）

除了Hybrid RN和Hybrid Fly，Nike Air Zoom Hyperslide也是Nike Training的另一亮點。這對恢復拖鞋由Nike與Hyperice共同合作研發，將全掌Nike Air Zoom緩震與Hyperice加熱、振動按摩科技結合，可拆卸Hyperslide Pod提供三檔加熱與三檔振動選擇，以針對性的熱敷和按摩讓運動員室比賽或訓練後放鬆雙足。Air Zoom Hyperslide與去年在CIIE大放異彩的Nike Mind可說是互相輝映，後者以鞋底22個獨立泡棉節點刺激足底，激活大腦α波活動，幫助運動員在比賽前進入「心流準備狀態」，Nike Mind搭配Air Zoom Hyperslide，正好覆蓋整個訓練周期。

Nike Air Zoom Hyperslide恢復拖鞋由Nike與Hyperice合作研發，通過足背熱敷與振動，有助運動員在訓練或比賽後放鬆雙足。（楊宇翹攝）

Nike Training也是今年CIIE的重點之一。（楊宇翹攝）

至於其他範疇，透過工程化氣流設計協助運動員降溫的Radical Airflow科技，今年全面延伸至各類產品，Nike集團副總裁、大中華區總經理Cathy Sparks全球首度開箱「Radical Airflow版本」的越野跑鞋ACG Pegasus Trail及路跑鞋Pegasus Plus 2，便為CIIE帶來最大驚喜；展區內還有Radical AirFlow Hoodie、Radical AirFlow LS Racing Top及Radical AirFlow Hat，都是Nike最新研發。

Nike集團副總裁、大中華區總經理Cathy Sparks全球首度開箱「Radical Airflow版本」的ACG Pegasus Trail及Pegasus Plus 2。（公關提供）

Nike將Radical Airflow科技延伸至路跑鞋Pegasus Plus 2。（楊宇翹攝）

Nike ACG Pegasus Trail同樣應用了Radical Airflow科技。（楊宇翹攝）

Nike Radical Airflow通過工程化氣流結構設計，加速汗液蒸發，支援身體自然降 溫。（楊宇翹攝）

Radical AirFlow Hoodie、Radical AirFlow LS Racing Top及Radical AirFlow Hat，都是Nike最新研發。（楊宇翹攝）

Nike Basketball的三款全新籃球鞋G.T. Flight、G.T. Force及G.T. Uptempo也是首次於CIIE亮相；ACG方面，越野跑鞋ACG Picklejus、Misery Ridge系列防風防水外套及Trail Vision訓練裝備同樣是最新產品。

Nike最新籃球系列， G.T. Force通過合成材質支撐鞋面與ZoomX 3.0中底緩震，為高強度移動和身體對抗提供穩定支撐。（楊宇翹攝）

Nike最新籃球系列，G.T. Flight的全掌Zoom Strobel提供回彈腳感，Cushlon 3.0泡棉增強落地緩震，支持球員連續起跳。（楊宇翹攝）

Nike最新籃球系列，G.T. Uptempo圍繞加速、變向和制動設計，在貼地場感、後跟穩定與前後掌過渡之間取得平衡。（楊宇翹攝）