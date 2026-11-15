重劍世界盃｜港隊男重瑞士締歷史　師弟冒起證成長比獎牌更重要

連續兩場「決一劍」奠勝，方凱申示意各位冷靜的同時，兩位師弟徐浤展、黃柏耀已經湧進劍道，慶祝港隊男重首次殺入世界盃團體賽四強。

港隊男重四子以往陣容穩定，今站瑞士伯恩站因傷患換上新組合，從大師兄方凱申到小師弟黃柏耀，兩人相差18歲，不同年紀的四子創下歷史，意義比獎牌來得更重要。



方凱申、何瑋桁、吳浩天與劉昊峯是港隊男重近兩屆亞運的組合，四子經歷不同高低，各自練得一身好武功，加上具有多年經驗，處於運動員黃金年齡，四子位置確實難以撼動。吳浩天與何瑋桁戰畢個人賽後，因傷患缺陣團體賽，由徐浤展、黃柏耀兩名小將補上。

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四子合作無間，早已培養一定默契，以往陣容彈性極高，基本上四子也可負起守尾門的重擔，今站換上兩名師弟，陣容變化較少。19歲徐浤展擁有不少青年賽經驗，只是第二次出戰成年組世界盃；15歲的黃柏耀更是首戰成年世界盃，帶領兩名師弟，33歲的方凱申與26歲的劉昊峯在今站的位置更吃緊。

「阿天與瑋桁受傷需要變陣出戰，以新的人腳出戰，原本對成績沒有太大期望....」從以往隊中的小師弟「升級」，劉昊峯換心態面對今站，反而更從容作賽。

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港隊男重在伯恩站先挫烏茲別克，挑戰法國爭入8強，劉昊峯與徐浤展後段三局搶分，從落後變反超前3分，最後一局交由大師兄方凱申守尾門，雖然曾經領先4分被追平至34：34，凱申「決一劍」奠定勝局。

面對亞錦賽季軍戰曾擊敗的韓國隊，港隊不落下風，初段拉開領先，劉昊峯遇上不習慣的對手，賽事一下子回歸基本步。互相補位大概是劍擊團體賽的真諦，方凱申與徐浤展為港隊再拉開差距，劉昊峯第八局仍然不順，依然為港隊頂住比分，以一分進入最後一局。

方凱申再度為隊伍完成賽事，曾拉開4分，大家以為四強在望，卻上演考驗大家心臟的一幕，凱申最後20秒連失4分，打成44：44平手，再度以「決一劍」決勝，幸好方凱申解決自製危機，一劍帶港隊首次晉身世界盃四強。「我承認我疏忽，出現教科書式的壞教材，當刻真的放鬆了....」方凱申賽後承認責任。

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即使緊接兩仗不敵瑞士及意大利，無阻港隊男重締造歷史，以第四名結束伯恩站。從變陣出擊，到驚喜殺入前四，感覺夢幻卻非不可能。「這組合打入前四當然喜出望外，原本都沒料到打到後段，但晉身四強感覺非不可能的任務，大家一劍一劍打下去，便走到這一步。」

從大師兄方凱申至小師弟黃柏耀，兩人相距18載，四子年齡不同，代表各自的年齡層，兩名師弟披甲更印證港隊男重團隊逐漸強大。「無疑是對我們的強心針，今次與原陣有點不同，證明除了平常的陣容，只要我們繼續朝着正確方向訓練，任何人也有能力貢獻團隊。」劉昊峯說。

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徐浤展今站成為關鍵的第一棒，而黃柏耀則在四強戰才上場，銅牌戰更肩負重任守尾門。徐浤展從師兄手上接過重任，今仗穩定輸出，是港隊打入前四的關鍵一員，賽前壓力難免，在劍道上一往無前卻為團隊注入力量。

「落場前知道自己是『第三隻腳』（編按：團隊第三人）當然有點緊張，畢竟不想辜負教練的信任，我在劍道上抱持往死裏打的心態，反而減輕不少壓力，更興奮享受比賽。今次從師兄身上學習不少，要先處理心態，然後再說打一場比賽。」

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面對強敵不落下風，印證男重新一代正在冒起，兩名師兄也對師弟讚不絕口，「Kenton（徐浤展）之前合作過，知道他有一定能力，柏耀落場時也負上不少壓力，僅僅15歲同樣無怯場，也是鞭策我繼續努力的原因之一。」方凱申與師弟合作的化學作用又有不同，他深信師弟們假以時日定能接班，「大家看到班細仔有能力，再醞釀、學習一下，他們便可上大台。」