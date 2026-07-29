劍擊世錦賽｜男重三子熱誠不變　9年前後歷起跌還是那個少年

2017年的盛夏，港隊男子重劍在香港主場舉辦的亞洲錦標賽中，多得歡呼聲的支持下登上頒獎台；9年後，港隊男重再度在主場獻技，陣容變動不大，由劉昊峯取代退役的黎家俊，可惜港隊男重今次無緣登上大舞台，32強不敵烏茲別克。

方凱申、何瑋桁、吳浩天由當年初出茅蘆的劍手，到如今經驗豐富的沙場老將，就算年月過去，三子還是始終如一。

採訪及攝影：趙子晉、夏家朗



（趙子晉攝）

香港相隔9年再辦劍擊國際大賽，港隊男重陣容與9年前相若，四子中只得黎家俊掛劍，退居劍道後任教練，其位置由劉昊峯補上，而方凱申、何瑋桁、吳浩天則不變。港隊男重上次在主場的亞錦賽中，奪走一面銅牌，港隊今季兩度打入世界盃8強，今年亞錦賽亦摘下季軍，今次世錦賽再衝佳績。

港隊男重32強遇上烏茲別克，港隊至中段領先，方凱申在第6局輸1：5，戰局隨即被扭轉，港隊未能反敗為勝，最終以30：45落敗，無緣在一號館的主場獻技。男重四子賽後現場支持的觀眾致謝，當中方凱申再三致歉。港隊男重無緣踏上主場館，實屬可惜，「不少觀眾購票入場支持我們，可惜未能在主場獻技，是有點可惜。」吳浩天如此認為。

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2017年的亞錦賽，男重三子像是初出茅蘆，當中方凱申也只是24歲，而吳浩天更是未畢業的大學生；9年過去，三子依然在劍擊圈打滾，多年間創過對得住自己的成績，像是何瑋桁與吳浩天包辦亞錦賽冠、亞軍；方凱申打入世錦賽8強，不知不覺已是經驗豐富的沙場老將。

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重臨亞博主場，熟悉感猶在，「與當年分別不大，唯一是感覺自己老了.....」何瑋桁笑言，當年初次主場出戰，一切都十分新鮮，如今個人變得沉穩，「經驗多了，處理賽場環境、勝負更得心應手，除了是主場，其實與其他世界盃分別不大。」唯一不同的是，瑋桁親身感受到劍擊的熱潮，即使在副場二號館出戰，同樣有不少劍迷圍觀。

（趙子晉攝）

年歲漸長，智慧愈多，三子除了整體實力提升，思想上也變得成熟不少。作為師兄的方凱申說：「或許以前打比賽，覺得自己是大哥哥，要撐起全隊，近年大家都經歷了很多，大家都成長不少，這份壓力慢慢由大家分擔，肩膊都鬆了一點。」

（趙子晉攝）

縱然年紀、身份不同，重劍三子對劍擊的熱情不減，即使今次無緣16強，也不輕言放棄，深信受挫使他們更強大，「我們總是起起跌跌，好像凱申之前全運會打得不好，然後連續5站入正賽，我也是這樣，這種反彈的因子像是在我們的骨子裏。」吳浩天認同何瑋桁的說法，「競技運動就是這樣，勝負兵家常事，今次世錦反映我們的弱點，例如心急、處理上可以更多，這些都是繼續進步的動力。」

9年過去，三子始終如一，對劍擊的熱誠沒有熄滅，相互之間互補長短，希望成為更好的自己，向着相同方向邁進。