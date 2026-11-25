2026世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽（又稱：羽毛球年終賽）12月9至13日在杭州奧體中心體育館上演，男、女子單打，男雙、女雙及混雙5個項目，每個項目的8位參賽球手或組合名單出爐，今年再次在女單獨大的安洗瑩，力爭破紀錄的單季第12項錦標。



世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽（又稱：羽毛球年終賽）女單8位參賽球手。（BWF官網）

安洗瑩力爭破紀錄單季第12冠

世界羽毛球「一姐」安洗瑩，今年在女單項目繼續近乎無敵，連續兩年單季贏得11個冠軍，與2019年桃田賢斗創下的紀錄看齊，今年安洗瑩的11個冠軍之中，更包括世錦賽、亞運會和亞錦賽三項大賽冠軍，可以說是「含金量」更高。今次年終賽她有機會挑戰年度「第12冠」，刷新羽壇紀錄。

羽毛球年終賽會否再次由安洗瑩與山口茜決賽爭冠？（ig＠official_bka）

拉查諾第11次晉身年終賽創紀錄

不過她仍要面對老對手、日本名將山口茜及中國的陳雨菲二人挑戰。晉身賽事的還包括日本新星宮崎友花，愈戰愈勇的中國球手王祉怡，印度的仙杜，以及兩位泰國好手拉查諾和李美妙。今次亦是拉查諾第11次晉身年終賽，創下新紀錄。今年賽制跟去年一樣，8位球手或組合分成兩組，採單循環制。小組頭兩名晉身4強，以淘汰制定出冠軍。

世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽（又稱：羽毛球年終賽）男單8位參賽球手。（BWF官網）

石宇奇過去3年年終賽一冠兩亞 今年缺席 國羽男單無緣亮相

男子單打方面，泰國球手韋迪辛雖在香港賽晉身決賽後，因傷避戰，但足以再次升上世界排名第一，並晉身年終賽。參賽球手還包括法國球手基斯杜波波夫（Christo Popov），丹麥的安頓臣（Anders Antonsen），應屆世界冠軍蘭尼亞（Alex Lanier），加拿大代表賴浩俊，中華台北的周天成，印度的辛勒施亞（Lakshya Sen），及印尼21歲新星法漢（Alwi Farhan）。

對上3年連續打入年終賽決賽的中國球手石宇奇，今年因傷在10月提早結束賽季，未能累積足夠分數再戰年終賽，亦令男子單打成為中國在今年年終賽唯一沒有代表出賽的項目。

世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽（又稱：羽毛球年終賽）混雙8對參賽組合。（BWF官網）

混雙組合方面，中國兩對組合馮彥哲／黃東萍、蔣振邦／魏雅欣今年表現最為突出，入圍組合還有丹麥的基斯甸臣（Mathias Christiansen）／寶兒（Alexandra BØje），法國的世界冠軍組合捷基（Thom Gicquel）／迪露（Delphine Delrue），全英賽冠軍、中華台北組合葉宏蔚／詹又蓁，日本的古賀輝／齋藤夏。另一對日本組合渡邊勇大／田口真彩，以及泰國組合德差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran）在最後關頭搶夠分數搭上「尾班車」參賽。

世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽（又稱：羽毛球年終賽）女雙8對參賽組合。（BWF官網）

女雙方面，中國的譚寧／劉聖書下半年受傷患所困，影響表現，韓國世界冠軍組合白荷娜／李紹希，以及愈戰愈勇的馬來西亞「樂蒂組合」陳康樂／蒂娜穆拉里塔蘭（Thinaah Muralitharan），以至日本兩對組合福島由紀／松本麻佑、岩永鈴／中西貴映均有力爭冠。季尾趕及入圍的還有印尼組合普拉蒂維（Amallia Cahaya Pratiwi）／拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti），中華台北的許尹鏸／林芝昀及匈牙利姊姊組合加比拉史杜伊娃（Gabriela Stoeva）／史提芬妮史杜伊娃（Stefani Stoeva）。

世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽（又稱：羽毛球年終賽）男雙8對參賽組合。（BWF官網）

男雙方面，國羽同樣有梁偉鏗／王昶、陳柏陽／劉毅兩對組合晉身年終賽，不過冠軍熱門還包括韓國「世一」組合兼去年冠軍金元浩／徐承宰，馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），日本組合保木卓朗／小林優吾。餘下3對入圍組合為英國的Ben Lane／Sean Vendy，印尼的阿爾菲安（Fajar Alfian）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）及丹麥的Daniel Lundgaard／Mads Vestergaard。

2026世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽參賽球手全名單



女單：安洗瑩、山口茜、陳雨菲、王祉怡、宮崎友花、仙杜、拉查諾、李美妙



男單：基斯杜波波夫、安頓臣、韋迪辛、蘭尼亞、賴浩俊、周天成、拉斯亞辛、法漢



混雙：馮彥哲／黃東萍、蔣振邦／魏雅欣、基斯甸臣／寶兒、捷基／迪露、葉宏蔚／詹又蓁、古賀輝／齋藤夏、渡邊勇大／田口真彩、德差蓬／素比莎拉



女雙：譚寧／劉聖書、白荷娜／李紹希、陳康樂／穆拉里塔蘭、福島由紀／松本麻佑、岩永鈴／中西貴映、普拉蒂維／拉馬丹蒂、許尹鏸／林芝昀、加比拉史杜伊娃／史提芬妮史杜伊娃



男雙：梁偉鏗／王昶、陳柏陽／劉毅、金元浩／徐承宰、吳世飛／伊祖丁、保木卓朗／小林優吾、Ben Lane／Sean Vendy、阿爾菲安／菲克里、Daniel Lundgaard／Mads Vestergaard

