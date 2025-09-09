羽毛球香港賽｜港二代球手為加國締歷史　首回港參賽別有歸屬感

早前完成的世界羽毛球錦標賽男子單打頒獎台，出現了一名較為陌生的臉孔，賴浩俊（Victor Lai）意外殺入四強，成為加拿大史上首名世錦賽獎牌得主。即使為加國締造歷史，這名20歲的華裔球手來港參賽亦要出戰資格賽，今日（9日）不敵港隊的吳英倫，無緣正賽圈。

出生自多倫多東部的士嘉堡（Scarborough）的賴浩俊，父母是香港移民，而他的羽毛球生涯與同樣香港甚有淵源。



浩俊在香港是個常見的名字，這名「浩俊」與香港早有淵源。賴浩俊父母是香港移民，這名「港二代」自8歲在加拿大接觸羽毛球，近年在多倫多約克大學（York University）升學，以兼職運動員身份繼續羽球生涯，他在今年取得突破，在世錦賽打出驚喜，連挫陸光祖﹑駱建佑等好手，為加國首次踏上世錦頒獎台。

賴浩俊（右一）在早前的世界錦標賽為加拿大創下歷史，首度踏上頒獎台。（路透社）

BWF香港羽毛球公開賽今日在紅館上演，首日賽事先進行各項資格賽，早前在世錦賽摘下加拿大首面獎牌的賴浩俊，今日在紅館初登場，力爭正賽圈席位。20歲的Victor先以21：10及21：20輕取澳門的裴鵬鋒，惜其後直落兩局不敵主場的吳英倫，首次參加香港公開賽無緣正賽。

港人二代賴浩俊首次回港參賽。（梁鵬威攝）

賴浩俊父母是香港人，兩人在1999年移民，並在2004年於加拿大多倫多的士嘉堡誕下Victor。就算是港人二代，但Victor過往甚少訪港，只是兩年前曾來港訓練，他亦知道自己在香港有不少親戚，近年都紛紛移居至中國內地、澳洲等地生活，Victor笑言對香港了解不多，「父母移民加拿大20多年，甚少提及香港，我連紅館這場館也不太清楚。」Victor以一口有點口音但流利的廣東話回答着。

縱然與香港的經歷不多，但Victor對香港還是有特別的感覺，「我認識很多香港人，來到香港就像我第二個家一樣。」

賴浩俊。（梁鵬威攝）

吳英倫借助主場聲勢愈打愈好，賴浩俊孤身上陣，數次多板來回球後打失，Victor難免氣餒，他坦言現場氣氛令他「有少少怯」。賴浩俊後方沒有教練指導，他表示加拿大國家隊通常在世錦賽等大賽才派教練，Victor早已習慣，「平時都沒有教練，都是自己教自己」，而賴浩俊在加國的團隊，也是與香港甚有關聯。

賴浩俊坦言被港隊主場威力所嚇怕。（梁鵬威攝）

賴浩俊自8歲接觸羽毛球，一直在加拿大的集賢羽毛球會訓練，直至2021年，前港隊雙打教練陳康與前港將周凱華加盟，並擔任他的教練，4年間獲益良多。Victor在早前的世界錦標賽創造歷史，兩人居功至偉，「雖然他們（陳康與周凱華）以往打雙打，但他們花時間鑽研單打的技術，而且他們經驗豐富，提供我們不一樣的視角，對我的技術、心態皆進步不少。」

周凱華（Instagram截圖）

楊燦（Brian Yang）與賴浩俊同一間球會，早前宣布與另一名前港將黃永棋合作，兩人不時在球會對練，但若果對方不在球會的話，Victor就沒有水平相若的劍手訓練。有見及此，陳康教練為賴浩俊尋找外出訓練的機會，「在加拿大的水平難以進步，故我過往曾在台灣、德國、印尼等地訓練，多與高水平球手交流，才會更快進步。」

賴浩俊早前在世錦賽摘下歷史性的獎牌，在再踏前一步前，Victor認為先處理這面獎牌帶來的壓力，「我在世錦賽創下歷史，因為我沒有想太多，但如今給我一點壓力，今次有點side effect（副作用），我需要多一點時間調整及消化，才清楚未來的路如何走下去。」