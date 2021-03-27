港超歧視風波｜愉園去信建議檢討執法水平　將對林衍廷另作處分

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-27 20:56

身陷歧視風波的愉園，教練鮑家耀及球員林衍廷分別被投訴性別歧視及性騷擾。球會總監潘文迪在今日（27）港超比賽後現身解畫，回應傳媒提問。

「快活谷」今日於旺角大球場鬥冠忠南區，是球會在歧視事件發生後的首場比賽，林衍廷因上仗領紅停賽，未入大軍名單；鮑家耀則繼續在場邊指導，似乎未受事件影響。

聯賽尚未「開齋」的愉園，罕有地盡出5名外援，兩位尼日尼亞籍前鋒羅拔奧度跟艾迪比帝更同時披甲。「快活谷」先憑羅拔奧度6分鐘插水式頭槌拔得頭籌，但南區靠日援川瀨浩太完半場前頂入「回敬」，結果兩隊踢成1：1平手。

愉園今場比賽一度領前，但最終被南區逼和1：1。（袁志浩攝）

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不論足總判決 愉園內部處分林衍廷

愉園總監潘文迪賽後就近期連串事件回應傳媒提問，他提及球會已收到足總就林衍廷行為不檢的聆訊，指這名小將做錯是事實，不論足總最終判決如何，球會都會另作處分，「估計足總會禁賽，除此之外的處罰，就要待足總聆訊結束後再決定，否則對球員不公平。」他又指林衍廷始終年輕，球會希望教導對方變得成熟，避免同類事件發生。

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早前女球證羅碧芝執法愉園對飛馬之賽事，賽後鮑家耀曾稱「求吓足總唔好再搵女球證」，被指有性別歧視之嫌。（資料圖片）

【愉園將帥投訴女球證】（按圖放大）

潘文迪拒評聯署 個人認為事件屬「誤會」

至於昨日有女子球員發起聯署，要求鮑家耀就其言論道歉。潘文迪坦言「唔知點解出面有咁多嘢」，透露球會在傳媒口中方得知鮑被投訴，現階段同樣會待足總判決出爐，強調此舉是「尊重法治精神」，「外間太多流言蜚語，這些對兩位當事人不公。網上討論或攻擊都是不必要的。」

鮑家耀今場比賽如常在場邊指導球員。（袁志浩攝）

潘文迪又指自己跟鮑認識一段時間，相信對方「唔係咁嘅人」，「他一時激動、衝口而出是事實，但個人認為意思並非如此。他執教女子隊多年，跟球員感情要好，可能有點誤會。」

愉園總監潘文迪賽後就近期連串事件解畫。（袁志浩攝）

愉園入信足總望改善執法水平

另外，愉園亦因執法晉峰跟天水圍飛馬兩場比賽的球證表現，去信足總提供意見，希望裁判部檢討執法水平。潘文迪稱球會是其是，非其非，並讚揚今日執法球證黃偉倫「吹得幾好，兩邊無咩爭議」。他道：「相信其他球隊長時間以來都有各種意見，足總應跟進如何令球賽流暢、球證的判決跟體能等問題。大家也想香港足球進步，球證水平是重要一環。面對逆境，希望球圈團結，高抬貴手、互相幫助，一起捱過難關。」

潘文迪又認為現時足總對球證雖有處分機制，但資訊並不透明，建議足總可考慮公開、或只要港超球會公布有關資料。不過，他強調愉園並無刻意要求個別球證避免執法「快活谷」的賽事，一切將交由足總決定。

潘文迪讚揚今日執法球證黃偉倫「吹得幾好，兩邊無咩爭議」。（袁志浩攝）

至於另一場比賽，東方龍獅以3：1輕取標準流浪，繼續追趕榜首的傑志。