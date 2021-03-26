港超歧視風波｜球員辦聯署　促足總發聲捍衛羅碧芝　港隊主帥表態

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-26 17:00

港超聯球隊愉園主教練鮑家耀及球員林衍廷，被指周日（21日）鬥天水圍飛馬賽後，發表針對主球證羅碧芝的言論。 兩人分別被投訴性別歧視及性騷擾，風波至今仍未平息。有女足球員今日（26）發起網上聯署聲援羅碧芝，並敦促香港足球總會調查，及要求鮑家耀公開道歉。

本地女子甲組聯賽球隊大聯盟足球學院（女子）球員Cecily Radford今日在網上發起聯署，要求香港足球總會及鮑家耀就事件公開道歉，並立刻採取適當行動跟進，聯署發起約3小時後，已有超過500人聯署。

愉園小將投訴過激被逐 鮑家耀：求足總唔好再搵女球證！

愉園將帥遭投訴歧視性騷擾 倘成立或停賽扣分

有女子球員在網上發起聯署，要求足總及鮑家耀公開道歉。（網上截圖）

女足球員讚羅碧芝勇敢 懇請足總發聲

Cecily Radford更撰寫一封致足總的公開信，內容提及性別歧視問題在足總內部「一直存在」。她認為鮑家耀的言論完全不能接受，並為此感到沮喪，「無論鮑家耀對羅碧芝的執法能力有甚麼意見，他的言論無疑是性別歧視並令人反感。」

她指出在自己15年足球生涯中，同樣遇過判決不公的球證，但將球證能力歸咎於性別或種族，「是永遠不會發生的事。」

愉園主帥鮑家耀遭球證羅碧芝投訴涉性別歧視。（資料圖片／袁志浩攝）

【愉園將帥投訴女球證】（按圖放大）

信中同樣提到，以「促進香港女子足球」為目標的足總，應仔細及認真考慮鮑家耀言論在網上傳播的後果，「每個有抱負的女足球員及球證，都會聽到這些令人感到挫敗的說話。每位女性都等著足總站出來捍衛羅碧芝，我懇請足總勇於發聲。」Cecily Radford也特別向羅碧芝送上支持，「走進一個對女性不總是友善的賽場，感謝你的勇敢。」

羅碧芝是香港目前唯一一位國際女球證。（資料圖片／袁志浩攝）

女足界紛紛表態

事件發酵數天，部份香港女足界人士也紛紛表態。香港女子足球代表隊主教練列卡度形容事件「悲痛」，他認為鮑家耀的態度對全世界甚至亞洲女足發展來說，都「絕對不應該」，「有很多人一直為女子足球默默付出，若有人睇低女子聯賽，對這一切會是個威脅。」

至於香港女足經理黃若玲亦在社交網站上，促請鮑家耀公開道歉，並在貼文中標籤了「# AGAINST Sexism（反對性別歧視）」、「# AGAINST discrimination（反對歧視）」及「# AGAINST inequality（反對不平等）」等關鍵字。

香港女足主教練列卡度在Facebook專頁分享有關羅碧芝的報導，並向對方送上支持。（網上截圖）

愉園去信足總 質疑有人泄密

愉園早前已就鮑家耀的言論道歉，然而就林衍廷之不檢行為，僅稱會等待足總內部聆訊結果後再作處理。球會指若事情屬實，會對涉事球員進行內部紀律處分。

愉園為炮轟女球證言論致歉

另外，由於早前有傳媒披露羅碧芝提交的投訴信內容，消息指愉園已去信足總，質疑足總內部有人對外泄露文件；亦有報導稱，愉園是希望循正式途徑，要求暫停羅碧芝執法所有跟球會相關的賽事。