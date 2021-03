港超歧視風波｜球員辦聯署　促足總發聲捍衛羅碧芝　港隊主帥表態

撰文: 袁志浩 最後更新日期: 2021-03-26 17:00

港超聯球隊愉園主教練鮑家耀及球員林衍廷,被指周日(21日)鬥天水圍飛馬賽後,發表針對主球證羅碧芝的言論。 兩人分別被投訴性別歧視及性騷擾,風波至今仍未平息。有女足球員今日(26)發起網上聯署聲援羅碧芝,並敦促香港足球總會調查,及要求鮑家耀公開道歉。

本地女子甲組聯賽球隊大聯盟足球學院(女子)球員Cecily Radford今日在網上發起聯署,要求香港足球總會及鮑家耀就事件公開道歉,並立刻採取適當行動跟進,聯署發起約3小時後,已有超過500人聯署。

女足球員讚羅碧芝勇敢 懇請足總發聲

Cecily Radford更撰寫一封致足總的公開信,內容提及性別歧視問題在足總內部「一直存在」。她認為鮑家耀的言論完全不能接受,並為此感到沮喪,「無論鮑家耀對羅碧芝的執法能力有甚麼意見,他的言論無疑是性別歧視並令人反感。」

她指出在自己15年足球生涯中,同樣遇過判決不公的球證,但將球證能力歸咎於性別或種族,「是永遠不會發生的事。」

信中同樣提到,以「促進香港女子足球」為目標的足總,應仔細及認真考慮鮑家耀言論在網上傳播的後果,「每個有抱負的女足球員及球證,都會聽到這些令人感到挫敗的說話。每位女性都等著足總站出來捍衛羅碧芝,我懇請足總勇於發聲。」Cecily Radford也特別向羅碧芝送上支持,「走進一個對女性不總是友善的賽場,感謝你的勇敢。」

女足界紛紛表態

事件發酵數天,部份香港女足界人士也紛紛表態。香港女子足球代表隊主教練列卡度形容事件「悲痛」,他認為鮑家耀的態度對全世界甚至亞洲女足發展來說,都「絕對不應該」,「有很多人一直為女子足球默默付出,若有人睇低女子聯賽,對這一切會是個威脅。」

至於香港女足經理黃若玲亦在社交網站上,促請鮑家耀公開道歉,並在貼文中標籤了「# AGAINST Sexism(反對性別歧視)」、「# AGAINST discrimination(反對歧視)」及「# AGAINST inequality(反對不平等)」等關鍵字。

愉園去信足總 質疑有人泄密

愉園早前已就鮑家耀的言論道歉,然而就林衍廷之不檢行為,僅稱會等待足總內部聆訊結果後再作處理。球會指若事情屬實,會對涉事球員進行內部紀律處分。

另外,由於早前有傳媒披露羅碧芝提交的投訴信內容,消息指愉園已去信足總,質疑足總內部有人對外泄露文件;亦有報導稱,愉園是希望循正式途徑,要求暫停羅碧芝執法所有跟球會相關的賽事。