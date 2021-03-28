世盃外︱葡萄牙完場前入球被消失　C朗嬲到未完場走人怒擲臂章

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-28 11:33

2022世界盃外圍賽A組，葡萄牙對塞爾維亞有一個夢幻的開局，就算鬆散的防線令他們白白浪漫兩球優勢，下半場被對手追成2：2也不要緊，因為他們還有C朗拿度這個王牌在手。 葡萄牙球王補時3分鐘為球隊攻入奠勝一球——咪住先，球證無視全世界硬說皮球未完全過白界，What？

葡萄牙由利物浦鋒將祖達（Diogo Jota）的兩個頭槌入球，上半場36分鐘已領先2：0，滿以為輕鬆再拿3分，誰不知好戲在後頭。

利物浦鋒將祖達上半場兩個頭槌入球，助葡萄牙領先塞爾維亞2：0。（路透社）

【葡萄牙原本開開心心】（按圖放大）

塞爾維亞下半場變陣奏效

塞爾維亞主帥史杜高域在半場一口氣換入兩人，他看準葡軍防線弱點，下半場甫開賽即以一次快攻打亂對手，並由富咸前鋒米祖域射入追近至1：2。這是他在國家隊第39個入球，令他登上史上入球王。

戰至60分鐘，塞爾維亞以高速反擊再次劏穿葡萄牙防線，效力法蘭克福的菲臘高斯迪為球隊扳平2：2。比賽由零開始，補時階段好戲連場，米連高域92分鐘魯莽攔截紅牌被逐，塞爾維亞十人應戰。戰至93分鐘，C朗拿度一次射門，葡萄牙以為3分終於到手……

不同角度均可看到，C朗的射門皮球已完全進入龍門內。 （影片截圖）

球證一次爭議判決

皮球正溜入網內之際，塞爾維亞球員瞓身追趕解圍，惟他明顯已慢了一步。誰不知球證鳴笛，示意皮球未完全過白界線，入球無效。

葡萄牙職球員當然立即抗議，電視直播不同角度慢鏡均可見到，皮球經已完全越過塞爾維亞龍門的白界線，可是球證未有理會。世界盃外圍賽不似各大足球聯賽，至今依然未有視像助理裁判（VAR），因此球證決定是最後依歸。

【球證錯判 C朗龍顏大怒連環圖】（接圖放大）

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葡軍主帥：「球證賽後道歉」

此時球賽尚未完結，已被球證判決氣結的C朗拿度，嬲到唸唸有詞提早離場，並且一邊行一邊做動作，示意皮球已進入白界一呎有多，步出球場一刻他生氣到將隊長臂章擲在地上。

球證連累球隊由贏變和，葡萄牙主帥費蘭度山度士賽後盡顯氣度，他賽後表示，「那明顯是個入球，但如今我們沒有什麼可以做。我們上半場控制戰局，但下半場失去專注，讓塞爾維亞有機可乘。球證賽後立即跟我道歉，我們必須向前看。」

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C朗賽後在Instagram發表感受。（Instagram）

為何他可以如此大方？看看同組隊手，只是盧森堡、阿塞拜疆、愛爾蘭，塞爾維亞已是最強一隊，出線機會仍高唱入雲。葡萄牙被硬搶兩分，兩戰過後在歐洲區外圍賽A組與塞爾維亞同得4分，惟得球不及對手暫列第二位。

C朗冷靜過後，在Instagram抒發感受：「這是一些我們難以接受的時刻，尤其我們感到整個國家也被懲罰。我們會繼續士氣高昂，向下一個挑戰進發。」

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